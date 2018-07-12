Tahliye edilen FETÖ hakimiyle ilgili flaş gelişme
Öğle saatlerinde tahliye olan Balyoz Davası’nın eski hakimi Ömer Diken'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.12 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
Hakkında tahliye kararı verilen eski Balyoz hakimi, Ömer Diken, yapılan itiraz sonrası cezaevinden çıkamadı.
TAHLİYE KARARI İPTAL EDİLDİ
Balyoz Davası'nın eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken'e, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi öğle saatlerinde tahliye kararı vermişti. Savcılığın itirazı üzerine İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
TSK'yı hedef alan Balyoz operasyonuyla gündeme gelen Ömer Diken, Silivri'de gerçekleşen davada İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev almıştı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken'i gözaltına almıştı.
Diken hakkında "Silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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