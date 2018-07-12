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Tahliye edilen FETÖ hakimiyle ilgili flaş gelişme

Öğle saatlerinde tahliye olan Balyoz Davası’nın eski hakimi Ömer Diken'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
Tahliye edilen FETÖ hakimiyle ilgili flaş gelişme

Hakkında tahliye kararı verilen eski Balyoz hakimi, Ömer Diken, yapılan itiraz sonrası cezaevinden çıkamadı.

TAHLİYE KARARI İPTAL EDİLDİ

Balyoz Davası'nın eski İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev alan Ömer Diken'e, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi öğle saatlerinde tahliye kararı vermişti. Savcılığın itirazı üzerine İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

TSK'yı hedef alan Balyoz operasyonuyla gündeme gelen Ömer Diken, Silivri'de gerçekleşen davada İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev almıştı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken'i gözaltına almıştı.

Diken hakkında "Silahlı terör üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:40
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YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1629 dk önce
    HALA FETÖ CÜ KRİPTO HAKİMLER VAR? 15 TEMMUZ DAN SONRA ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE 28 BİN ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINMIŞTI ÇOĞU FETÖ PLANI İLE YEM OLARAK ATILDI?? BİR KISMI GERİ DÖNDÜ.!! YİNE ÇOK HIZLI 4 BİN HAKİM SAVCI ATILDI (BUNLARIN İÇİNDEDE FETÖ NÜN YEMLERİ OLABİLİR Mİ? KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANMIŞ OLABİLİR Mİ? ASIL KAŞARLARA KRİPTO HAKİMLERE ULAŞILMASIN DİYE??
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