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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'a verilen 110 bin TL para cezasını kaldırdığını açıkladı.

15 Kasım 2018 Perşembe 16:38
Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 110 bin TL'lik para cezasının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın 110 bin TL para cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Kurulun aldığı karar şöyle;

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E.2018-2019/284 K.2018-2019/345 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. Kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca verilen 110.000,00 TL para cezasının kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 16:38
  1. Beşiktaş
  2. TFF
  3. Tahkim Kurulu

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