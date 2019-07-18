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Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 3 maçlık cezasını onadı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
Tahkim Kurulu, Fatih Terim’in 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in 3 maçlık cezasını onadı.


Tahkim Kurulu, bugün yaptığı toplantı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezasını onadı. Tahkim Kurulu’nun yaptığı toplantı sonrası şu kararlar açıklandı:


"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş., kulüp teknik sorumlusu Fatih Terim ve antrenörü Ümit Davala ile ilgili PFDK’nın 28.05.2019 tarihli E.2018-2019/988 K.2018-2019/1203 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 104, 105,106,107,108,109,205,206,207,208 Güney Tribün 118,119,120,121,219,220,221 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamında ki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarlarının bulunduğu Batı Tribün 102 numaralı bloka giriş seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin müsabaka sonrası flaş röportaja futbolcu ve antrenör katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin teknik sorumlusu Fatih Terim’in rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 BİN TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT’nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 7 bin 800 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin Ümit Davala’nın rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve idarecisi Şükrü Hanedar ile ilgili PFDK’nın 30.05.2019 tarihli E.2018-2019/1001 K.2018-2019/1234 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.’nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş’ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, görevliye saldırısı nedeniyle FDT’nin 44/1-c 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına aynı sezon içerisinde "saldırı" fili nedeniyle ceza almış olduğu dikkate alınarak FDT’nin "Tekerür" başlıklı 11.maddesinin uygulaması ile 7 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 18 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasına cezaların birleştirilmesi suretiyle 8 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 31 bin 200 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,


Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.’nin idarecisi Şükrü Hanedar’ın rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-b maddesi uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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