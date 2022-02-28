Tahinli cevizli şerbetli tatlı tarifi nasıl yapılır? Kıyır kıyır istiridye tatlısı ağızda eriyor

Tahinli cevizli şerbetli tatlı tarifi

Tahinli cevizli tatlı (nefis) tarifi için malzemeler

150 gram yumuşak margarin veya tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 tane yumurta

1 büyük çay bardağı tahin ( Ajda bardak)

1 su bardağı çekilmiş ceviz

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3- 3. Buçuk su bardağı un ( bardak ölçüsü 200ml)

Şerbet için:

3 su bardağı şeker

4 su bardağı su

4. 5 damla limon suyu

Tahinli cevizli tatlı (nefis) tarifi nasıl yapılır?

Tatlının yapımına şerbetle başlayın ki soğusun ,çünkü şerbet soğuk tatlı sıcak olacak .Şekeri ve suyu tencereye alın altını yakıp şeker eriyen kadar ara ara karıştırın, bu yöntem tatlınızın şekerlemesine engel olacaktır. Şerbet kaynadıktan sonra bir beş dakika kadar daha kaynatıp limon suyunu ilave edip altını kapatıp soğumaya bırakın . Tatlı için olan malzemelerle ele yapışmayan bir hamur yoğurun, en son cevizi ilave edip cevizden biraz daha büyük yuvarlayıp yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin. Fırından aldığınız tatlıları soğuk şerbetin içine atıp bir süzgeç yardımıyla servis tabağına alın . Bütün tatlılar bitikten sonra kalan şerbeti üzerine dökün. Bu yöntemle tatlınız şerbeti daha kolay ve çabuk çekiyor. Birkaç saat dinlendirip soğuyup şerbeti tamamen çekince nefisss tatlınız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.