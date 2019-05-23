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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off

- TOFAŞ: 102 - Beşiktaş Sompo Japan: 76- Mavi-yeşilli ekip, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti

23 Mayıs 2019 Perşembe 20:27
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon, Halit Can Cihan

TOFAŞ: Barış Ermiş 7, Mejia 28, Elegar 13, Weems 5, Kadji 6, Trice 17, Bora Satır, Berkan Durmaz 2, Yiğit Arslan 16, Muhaymin Mustafa 2, Muhsin Yaşar 6

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey 3, Erkan Veyseloğlu 7, Samet Geyik 2, Alexander 20, Gibson 18, Ömer Utku Al, Enes Berkay Taşkıran, Benzing 15, Dusan Cantekin, Burak Can Yıldızlı 4, Kenan Sipahi 7

1. Periyot: 23-20

Devre: 48-45

3. Periyot: 72-58

5 faulle çıkanlar: 33.28 Samet Geyik, 36.40 Alexander (Beşiktaş Sompo Japan)


BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında TOFAŞ, konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'ı 102-76 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 26 Mayıs Pazar günü Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

İki takımın dengeli hücumlarıyla başlayan maçın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Pressey ve Gibson'ın set hücumlarıyla oyuna ağırlığını koyan Beşiktaş Sompo Japan, 6. dakikada 7 sayılık fark (11-18) yakaladı. Rakibinin iyi oyununu bire bir savunmalarla durduran TOFAŞ, hücumda da Mejia ve Yiğit Arslan ikilisinden katkı alınca 9-0'lık seri yakaladı ve skoru lehine çevirdi: 20-18. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 23-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Trice'ın sayı ve asistleriyle bir kez daha seri yakalayarak (10-0), 12. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-20. Alexander ve Gibson'ın üst üste attığı üçlüklerle Beşiktaş Sompo Japan, rakibini skorda yakalamaya çalışsa da mavi-yeşilliler, aynı şekilde yüksek yüzdeli dış atışlarla rakibine karşılık vererek soyunma odasına 48-45 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Mejia ve Yiğit Arslan ile dış atışlardan skor bulmaya devam eden TOFAŞ, bir kez daha 10-0'lık seriyle 24. dakikada tekrar farkı çift hanelere (58-47) yükseltti. Skor üstünlüğünü dengeli savunma ve hücum oyunlarıyla elinde tutan Bursa temsilcisi, pota altında da Elegar'ı iyi kullanınca final periyoduna 72-58 önde girdi.

Son çeyrekte iyi oyununu sürdüren ve farkı daha da açan TOFAŞ, maçtan 102-76 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 20:27
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. Bursa
  5. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off
  6. TOFAŞ

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