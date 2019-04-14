0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Bahçeşehir Koleji: 78

14 Nisan 2019 Pazar 15:01
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Semih Vural

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 14, Gibson 7, Erkan Veyseloğlu 12, Alexander 11, Samet Geyik 4, Burak Can Yıldızlı 6, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 6, Enes Berkay Taşkıran 2, Pressey 12, Ömer Utku Al 2

Bahçeşehir Koleji: Colom 9, Rautins 17, Harris 11, Hadi Özdemir 2, Slaughter 13, Can Altıntığ, White 20, Emir Preldzic 2, Cevat Alper Özcan 2, Hakan Yapar 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 43-38

3. Periyot: 57-55


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yendi.

Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti, Bahçeşehir Koleji ise 14. yenilgisini yaşadı.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Pota altından sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan karşısında Rautins'le dış atışlardan basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında hızlı hücumlarda sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, farkı açtı ve ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Enes Berkay Taşkıran'ın smacıyla farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Savunmasını sertleştiren Bahçeşehir Koleji, Slaughter'in pota altından Colom'un da üç sayılık basketleriyle farkı azaltsa da siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 43-38 üstün gitti.

İkinci yarıya Gibson'un etkili oyunuyla 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı 12 sayıya (50-38) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Bahçeşehir Koleji, Rautins ve Colom'un üç sayılık basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de siyah-beyazlı takım, final periyoduna 57-55 üstün girdi.

Son çeyreğe Hakan Yapar ve White'nin sayılarıyla başlayan Bahçeşehir Koleji, 32. dakikada öne geçti: 57-59. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği bölümde 36. dakika 69-69'luk eşitlikle tamamlandı. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında potaya giderek sayılar üreten siyah-beyazlı ekip, bitime 1,5 dakika kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 76-73. Alexander'ın sportmenlik dışı faulü sonrası Hakan Yapar'ın kaçırdığı serbest atışta ribaunt alan White'nın basketiyle Bahçeşehir Koleji, bitime 10 saniye kala eşitliği yakaladı: 78-78. Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi'nin bitime 1 saniye kala serbest atışlardan kaydettiği sayılarla sahadan 80-78 galip ayrıldı.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 15:01
  1. Bahçeşehir koleji
  2. Basketbol
  3. Beşiktaş Sompo Japan
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Halife Hafter ile görüştü
    1. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Halife..
    2. 5 milyar lirayı bulan turizm..
    3. Colin Kazım'ın takımından tarihi yenilgi
    4. Prof. Dr. Bilal Sambur Akit’e konuştu:..
    5. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde..
    6. Basketbolda maçın ardından
    7. Başkan Aras, Türkbükü sakinleriyle..
    8. Japon devi 8 ülkeyi Türkiye'den..
    9. Salcano Gran Fondo Marmaris Bisiklet..
    10. Dünya ülkeleri alarmda! İşte devlete..
    11. Pazarcı esnafının yüzü güldü
    12. Kontrolden çıkıp ters dönen TIR'ın..
    13. Gençlerin derbisi olaylı bitti
    14. Kütahyalılar 10 yılda 125 bin fidanı..
    15. İnşaat malzemelerini taşıyamayınca..
    16. Çin pazarına odaklanan ihracatçılar..
    17. Bölüm başkanı profesör 'cinsel..
    18. Terör örgütü için Konya Büyükşehir..
    19. Aile içi dehşet! Eşini vurup fare..
    20. 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu..
    21. Tarihi maratona Kenyalı damgası
    22. Sarımsağın ilginç kullanım alanları..
    23. Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp..
    24. Sakarya’da toprak kaydı, 1 kişi toprak..
    25. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    26. Burhaniye’de Atatürk’ün ilçeye..
    27. Dezavantajlı çocuklar piknikte buluştu
    28. Parke yüklü tır devrildi, sürücü ağır..
    29. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış..
    30. ESO yönetimi yeni projeler için EBSO..
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Ahmet Hakan fena faka bastı!
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Çavuşoğlu ağzının payını vermişti! Twitter'da da kaçamadı
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Tarihi ayarın ardından Türkiye'ye büyük destek verdiler!
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Rusya'da sıcak çatışma! Tanklar sokağa indi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na İmam Hatip tepkisi

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    İstanbul’daki FETÖ mahkemesinde tuhaf olay! Güvenlik güçleri fark etti
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer
    Nicolas Maduro: İade edilirse hayatı tehlikeye girer