Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - Pınar Karşıyaka: 81 - Fenerbahçe Beko: 88



Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Alper Özgök Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 11, Henry 8, Birkan Batuk 11, Erdi Gülaslan 3, Marei 19, Egemen Güven 4, İlkan Karaman 4, Tayfun Erülkü, Walker 21 Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed, Green 14, Kalinic 18, Melli 9, Ahmet Düverioğlu 7, Melih Mahmutoğlu 6, Sinan Güler 9, Datome 5, Guduric 20 1. Periyot: 15-17 Devre: 39-46 3. Periyot: 56-63

İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 88-81 mağlup etti. İlk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçilen birinci periyotta Fenerbahçe Beko Ahmet ve Green'in basketleriyle son 2 dakikaya 13-11 önde girdi. Son bölümde farkı 5 sayıya (17-12) çıkaran Fenerbahçe Beko, Walker'ın son saniyedeki 3 sayılık basketine rağmen periyodu 17-15 üstün tamamladı. İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Datome ve Sinan'ın 3 sayılık basketleriyle 14. dakikada farkı 11 sayıya kadar yükseltti: 32-21. Ev sahibi ekip, 9-0'lık seriyle 16. dakikada farkı 2 sayıya (30-32) indirdiği periyotta farkı 1 sayıya kadar düşürdü: 33-34. Ancak rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, Guduric'in son saniyede uzak mesafeden bulduğu 3 sayılık basketle devreyi 46-39 önde bitirdi. Üçüncü periyotta Green'le etkili olan Fenerbahçe Beko, 24. dakikada Guduric'in 3 sayılık basketiyle farkı 11 sayıya yükseltti: 55-44. Kalan bölümde farkı 15 sayıya (63-48) kadar çıkaran sarı-lacivertli ekip, rakibinin 8-0'lık serisine rağmen periyodu 63-56 üstün tamamladı. Son periyotta Erdi, Birkan ve Henry'nin 3 sayılık basketleriyle 33. dakikada farkı 3 sayıya (65-68) indiren Pınar Karşıyaka önünde farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, son 4 dakikaya 14 sayı farkla 79-65 üstün girdi. Fenerbahçe Beko müsabakadan 88-81 galip ayrıldı.



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