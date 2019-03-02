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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bahçeşehir Koleji: 87 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 83

02 Mart 2019 Cumartesi 14:56
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

 

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Bahçeşehir Koleji: Colom 8, Harris 19, Rautins 19, White 22, Slaughter 8, Can Altıntığ 6, Emir Preldzic, Cevat Alper Özcan, Hakan Yapar 5

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Wilbekin 11, Alp Karahan 9, Şafak Edge 10, Etou 13, Edogi 4, Burak Eşlik 10, Tevfik Akdamar 5, Uğur Dokuyan, Bora Hun Paçun 21

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-41

3. Periyot: 73-60

 

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-83 yendi.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji 10. galibiyetini elde etti, konuk ekip ise 13. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, 3. dakikayı 10-4 önde geçti. Rautins, Harris ve Colom'un üç sayılık basketleriyle toparlanan Bahçeşehir Koleji, 7. dakikaya 15-14 üstün girdi. Ev sahibi takım, çeyreğin ikinci bölümünde üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında birinci periyodu 24-23 önde tamamladı.

Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekte skor üretmekte sorun yaşayan ve top kayıplarına devam eden Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol karşısında 18. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 43-28. Konuk ekip, ilk yarının son anlarında kısa oyuncularının hücumda tempoyu yakalamasıyla farkı eritse de Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 45-41 üstün girdi.

İkinci yarı karşılıklı basketlerle tempolu başladı. Sakarya temsilcisi, hücumda Şafak Edge ve Wilbekin'in etkili oyunuyla 24. dakikada farkı 1 sayıya düşürdü: 54-53. Dengeli geçen periyodun sonlarına doğru dış atışlardan ve boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı açan Bahçeşehir Koleji, oyun ritmini kaybeden rakibi önünde final periyoduna 13 sayı farkla üstün gitti: 73-60.

Son çeyreğin ilk dakikasında farkı 16 sayıya (78-62) çıkaran Bahçeşehir Koleji, 36. dakikayı da 81-71 üstün kapattı. Kalan sürede skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 87-83 mağlup etti.

Öte yandan, Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Stefanos Dedas, cezası nedeniyle takımının başında yer alamazken mücadeleyi tribünden takip etti. Yardımcı antrenör Erhan Ernak, Dedas'ın yerine takımı kenardan yönetti.

Bu arada, Bahçeşehir Koleji forması giyen Can Altıntığ, 35. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:56
  1. Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol
  2. Bahçeşehir koleji
  3. Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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