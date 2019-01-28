0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Gaziantep Basketbol: 62 - Darüşşafaka Tekfen: 65

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:18
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Şahin, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Gaziantep Basketbol: Greene 5, Orhan Hacıyeva, Vasiliauskas 17, Jekiri 16, McKissic 10, Murat Göktaş 3, Berisha, Tomas 5, Can Uğur Öğüt 6

Darüşşafaka Tekfen: Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş 15, Douglas 12, Diebler 5, Evans 12, Kartal Özmızrak 7, Muhammed Mustafa Baygül 3, Emircan Koşut, Berk Demir, Kidd 2, Peiners 9

1. Periyot: 14-13

Devre: 27-30

3. Periyot: 46-47



GAZİANTEP (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol'u deplasmanda 65-62 yendi.

Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası geride kalırken 10-7 öne geçen Gaziantep Basketbol, maçın ilk çeyreğini 14-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte ise rakibinin pota altında hatalar yapan ev sahibi ekip, geriye düştüğü karşılaşmada Vasiliauskas ve Jekiri ile skora denge getirmeye çalıştı. Ancak Darüşşafaka Tekfen, rakibinin hatalarına sayılarla karşılık vererek maçın ilk yarısını 30-27 önde tamamladı.

Maçtan kopmayan ev sahibi ekip, 3. periyodun 2. yarısına başlarken Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayıyla 38-37 öne geçti. Karşılıklı sayılarla geçen 3. çeyreği de Darüşşafaka Tekfen 47-46 önde bitirdi.

Çekişmenin arttığı son çeyrekte ise Gaziantep ekibi, rakibinin hatalarına sayılarla karşılık verdi. Karşılaşmanın son 5 dakikasına girilirken Vasiliauskas'ın üçlük atışıyla skoru 59-55'e getiren Gaziantep Basketbol, 4 dakika boyunca sayı üretemeyince konuk ekip 63-59 üstünlük kurdu. Gaziantep ekibi Tomas'ın dış atışıyla oyuna ortak olmaya çalışsa da Darüşşafaka Tekfen, sahadan 65-62 galip ayrıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:18
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Gaziantep Basketbol
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den Yemenli taraflara "Hudeyde'den çekilin" çağrısı
    1. BM'den Yemenli taraflara "Hudeyde'den..
    2. MEB'den tarihi karar! Hepsi kapatılacak
    3. Aynı gün 5 ameliyata girip 100'e yakın..
    4. İzmir'de geri dönüşüm tesisinde yangın
    5. CHP ilçe binasına saldırı! Yaralılar var
    6. Nar suyu lekelerini tüm yüzeylerinden..
    7. Guaido'dan BM'ye insani yardım mektubu
    8. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    9. Ayak yanması neden olur? Ayak yanması..
    10. Hapşırığı tutmanın inanılmaz zararları
    11. MEB: "Dershanelerin dönüştürülmesi..
    12. MEB: "Örgün eğitim çağındaki..
    13. "Varşova'da yapılacak toplantı İran..
    14. MEB: "Veli ve öğrencilerin herhangi..
    15. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    16. Uzman doktor odasında ölü bulundu
    17. İsrail El-Halil'deki uluslararası..
    18. Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim..
    19. AK Partili Mehmet Özhaseki, Akit TV'de..
    20. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?