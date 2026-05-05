“Kalıcı barış” çağrısı yinelendi! BM’den Rusya ve Ukrayna’nın ateşkes kararına destek
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ve Ukrayna’nın ilan ettiği geçici ateşkesleri memnuniyetle karşıladı.
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ve Ukrayna’dan gelen geçici ateşkes kararlarını olumlu karşıladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Rusya ve Ukrayna arasında ilan edilen ateşkes hakkında yazılı açıklama yaptı.
Dujarric, "Ukrayna'nın 6 Mayıs gecesi başlayacak tek taraflı ateşkesini ve Rusya Federasyonu'nun 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek ateşkesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Genel Sekreter Antonio Guterres'in, söz konusu ateşkesin başarılı şekilde uygulanmasını dört gözle beklediğini belirten Dujarric, "Genel Sekreter, BM Şartı, uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarına uygun olarak adil, kapsamlı ve sürdürülebilir bir barışa yol açacak tam, acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes çağrısını yineliyor." ifadesini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de 6 Mayıs'ta yerel saatle 00.00'dan itibaren geçici ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.
Gündem
Moskova'da "Zafer Günü" öncesi iletişim karartması! İHA korkusu Rusya'nın kimyasını bozdu, Moskova'da internete kilit vuruluyor!
Gündem
Zelenski'den Moskova'ya ateşkes resti! Ukrayna "Barış mı yoksa geçit töreni mi?" diyerek meydan okudu!