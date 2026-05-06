İran’da deprem meydana geldi
İran’ın Kirmanşah eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
İran’da deprem meydana geldi. Ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Batı Gilan ilçesinde kaydedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 9 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.