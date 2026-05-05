Özel’in engellediği Aytun Çıray küplere bindi! “Özgür Özel haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi!”
2011'den itibaren CHP ve İYİ Parti saflarında TBMM'de 24, 25,26 ve 27. Dönem İzmir Milletvekili olarak görev yapan Aytun Çıray ile CHP Lideri Özgür Özel arasında kavga büyüyor.
Aytun Çıray, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sosyal medya platformu X’de kendisini engellediğini belirterek CHP Lideri’ne tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin Özel’in kendisini engellediğine yönelik bildiriyi paylaşan Çıray, “Şeyh Sait'e ‘hain’ diyemeyen... ‘Sert konuşup Şeyh Sait'in ailesini kırmayın’, diyen Amedsporlu Özgür Özel. Haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi. Bana uzun zamandır yoldaş tv'lerde ambargo uygulatmakla kalmayıp, şimdi X'de de engellemiş. Bu hoşgörüsüz, sansürcü zihniyet demokrasi getiremez ve Türkiye'yi yönetemez” şeklinde tepki gösterdi.
Gündem
Karşıyaka Belediyesi'nde memur zulmü! CHP'li yönetim emekçinin hakkına çöktü, belediye önünde direniş meşalesi yakıldı!