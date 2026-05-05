  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı SAHA’ya çıkıyor: Huzurlarınızda yerli ve milli havacılık motorları SAHA 2026 Fuarı, Türk savunma sanayiinden gövde gösterisi Amedspor için flaş iddia! Galatasaray'ın yıldızı transfer listesinde Türkiye'nin savunmadaki şovu sürüyor: Karmod tanıttı Flaş İran iddiası! ABD ve İsrail saldırıya hazırlanıyor İsrail'e füze üreteceklerini açıklamışlardı! 50 bin çalışan işten çıkarılacak, fabrikalar kapanacak
Tarım
5
Yeniakit Publisher
Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı

Gaziantep’te anideh bastıran sağanak, dolu ve fırtına Antep fıstığı bahçelerinde ağır hasara yol açtı. Nizip ve Oğuzeli başta olmak üzere birçok bölgede ağaçlar devrilirken, yüksek rekolte beklenen ‘var yılı’ öncesi üreticiler zarar gördü.

#1
Foto - Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı

Gaziantep’te bu yıl yüksek rekolte beklenen Antep fıstığı bahçeleri, sağanak, dolu ve fırtınanın ardından büyük zarar gördü.

#2
Foto - Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında, bu yıl etkili olan yoğun yağmur ve kar yağışları ile birlikte yüksek rekolte beklenirken, dolu ve fırtına nedeniyle bahçelerde büyük hasar oluştu. Oğuzeli Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Özer, bölgede çok büyük bir afet olduğunu ifade ederek, 3 yıldır büyük kuraklık yaşandığını söyledi. Geçen yılın fıstıkta ‘yok yılı’ olduğunu ve çiftçinin bu yıldan umutlu olduğunu ancak hüsrana uğradıklarını belirterek, “Bölgemizde çok büyük bir afet oldu. Hem dolu vurgunu var hem de şu anda bulunduğumuz alanda hortumdan dolayı 22 köyümüz olumsuz etkilendi. Valimiz, kaymakamımız, il ve ilçe tarım müdürlerimiz hep sahada oldular. Hasar tespitleri yapılıyor şu anda toplam ne kadar bir zarar olduğu net değil. Hasar tespitleri sonucunda ortaya çıkacak. Hem hortumun etkisi hem hortuma bağlı uçan çatı saclarının ağaçlara çarpması ve ekseriyetle şiddetli dolunun etkisiyle fıstık ağaçlarımız çok büyük zarar gördü. 22 köyümüzde çiftçilerimiz bu doğal afetten çok etkilendi. Üç yıldır büyük kuraklık yaşıyorduk. Geçen yıl fıstıkta ‘yok yılı’ydı çiftçi bu yıldan umutluydu bu yıl yağışlar çok iyi geçti verim çok yüksek olacak diye sevinirken dolu ve hortum çiftçiyi hüsrana uğrattı” dedi.

#3
Foto - Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı

Gaziantep Ziraat Odası İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit ise birçok ilçede ciddi hasarlar olduğunu ve hasar tespitin devam ettiğini ifade ederek, rekolteyi şu durumda tahmin etmenin zor olduğunu söyledi. Cuma Yiğit, şöyle konuştu:

#4
Foto - Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı

“İki, üç yıldır ciddi kuraklık sorunu yaşıyorduk ve çiftçi hep zarar ediyordu. Çiftçi umutla her yıl toprağını ekti. Bu bir doğal afet. Bu yaşıma kadar ben böyle bir afet görmedim. Dolu vurdu, fıstıklar gitti. Fıstığın gitmesiyle kalmadı, dolu ve hortumdan zarar gören bu ağaçlar kendini üç yılda ancak toparlayacak. Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinden 3 köy, Karkamış ilçesinden 15 köy, Araban ilçesinde 7 köy, Oğuzeli ilçesinde 20 köy, Nizip ilçesinde 24 köyümüz hortum, dolu ve sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Bu köylerimiz arasında yüzde yüz etkilenen köylerimiz de var. Hasarlar Tarım İl Müdürlüğümüzün tam çalışmasının bitmesi ile kesinleşecek. Çiftçilerimiz mağdur. Çiftçilerimize yetkililerimizden destek bekliyoruz. Hortumun etkili olduğu alanlarda ağaçlar çok zarar gördü. Kimi ağaçları köküyle söktü, kimisini kırdı. Dolu olan yer iki yılda düzelmez. Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile görüştük ve rapor bekliyor bizden. Çiftçilerimiz destek bekliyor. Hortumun etkili olduğu fıstık bahçelerimiz neredeyse tamamen bitti. Demir elektrik direklerini söken, ağaçları kırıp köküyle söken bu hortum olayında can kaybımızın olmaması tek sevinç noktamız. Çiftçi bu yıl fıstık için piyasalardan çok umutluydu. Bu yıl ‘var yılı’ydı ve yüksek rekolte bekliyorduk. Fakat bu dolu ve hortum çiftçinin sevincini içinde bıraktı. Çiftçimiz bahçeleri için budamasını yaptı ilaçlarını sıktı, bakımlarını yaptı ağaçları bu seviyeye getirdi ancak bununla karşılaştık. Şu anda fıstık rekoltesini de kestiremiyoruz. Bu durum fıstık fiyatlarına da yansıyacaktır’’ diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi
Gündem

Bakan Gürlek adeta destan yazıyor! Rekor derece sanal bahis sitesinin fişi çekildi

Milletin gönlünde taht kuran icraatlar gerçekleştiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, adeta destan yazıyor. Gürlek'in talimatıyla bu sabah gerçek..
Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret
Gündem

Bülent Arınç'tan şaşırtmayan ziyaret

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İBB Başkanvekili CHP'li Nuri Aslan’ı ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi!
Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun sesinden fitne kokuları! Murat Ongun cezaevinden saldırdı, Anahtar Parti'den kapak gibi cevap geldi!

Siyaset kulisleri, CHP ve yeni kurulan Anahtar Parti (A Parti) arasındaki sert kavgayla sarsılıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sağ kolu ..
Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti
Gündem

Suriye'den İran'a Hürmüz tokadı! Şam yönetimi safını seçti

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) stratejik Hürmüz Boğazı geçişi sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne..
Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu
Dünya

Ve savaş yeniden başladı! ABD savaş gemileri vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada "İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD savaş gemileri ile ticari gemilere saldırdı" ..
Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı
Gündem

Sumud Filosu'ndaki aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul'a geldi! Siyonistlerin zulmü ortaya çıktı

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden Hüseyin Oral, İstanbul’a getirildi. Haval..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23