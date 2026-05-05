Antep fıstığı bahçelerinin son hali! ‘Var yılı’ sevinci dolu ve fırtınayla yarım kaldı

“İki, üç yıldır ciddi kuraklık sorunu yaşıyorduk ve çiftçi hep zarar ediyordu. Çiftçi umutla her yıl toprağını ekti. Bu bir doğal afet. Bu yaşıma kadar ben böyle bir afet görmedim. Dolu vurdu, fıstıklar gitti. Fıstığın gitmesiyle kalmadı, dolu ve hortumdan zarar gören bu ağaçlar kendini üç yılda ancak toparlayacak. Gaziantep’te Şehitkamil ilçesinden 3 köy, Karkamış ilçesinden 15 köy, Araban ilçesinde 7 köy, Oğuzeli ilçesinde 20 köy, Nizip ilçesinde 24 köyümüz hortum, dolu ve sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Bu köylerimiz arasında yüzde yüz etkilenen köylerimiz de var. Hasarlar Tarım İl Müdürlüğümüzün tam çalışmasının bitmesi ile kesinleşecek. Çiftçilerimiz mağdur. Çiftçilerimize yetkililerimizden destek bekliyoruz. Hortumun etkili olduğu alanlarda ağaçlar çok zarar gördü. Kimi ağaçları köküyle söktü, kimisini kırdı. Dolu olan yer iki yılda düzelmez. Ziraat Odaları Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ile görüştük ve rapor bekliyor bizden. Çiftçilerimiz destek bekliyor. Hortumun etkili olduğu fıstık bahçelerimiz neredeyse tamamen bitti. Demir elektrik direklerini söken, ağaçları kırıp köküyle söken bu hortum olayında can kaybımızın olmaması tek sevinç noktamız. Çiftçi bu yıl fıstık için piyasalardan çok umutluydu. Bu yıl ‘var yılı’ydı ve yüksek rekolte bekliyorduk. Fakat bu dolu ve hortum çiftçinin sevincini içinde bıraktı. Çiftçimiz bahçeleri için budamasını yaptı ilaçlarını sıktı, bakımlarını yaptı ağaçları bu seviyeye getirdi ancak bununla karşılaştık. Şu anda fıstık rekoltesini de kestiremiyoruz. Bu durum fıstık fiyatlarına da yansıyacaktır’’ diye konuştu.