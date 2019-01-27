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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Anadolu Efes: 92 - Galatasaray Doğa Sigorta: 82

27 Ocak 2019 Pazar 17:15
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Anadolu Efes: Micic 12, Doğuş Balbay, Simon 9, Moerman 25, Dunston 19, Ahmet Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 2, James Metecan Birsen, Beaubois 18

Galatasaray Doğa Sigorta: Klobucar 4, Göksenin Köksal 15, Harrison 16, Hayes 13, Auguste 12, Erol Can Çinko 3, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp, Arapovic 13, Caner Erdeniz

1. Periyot: 19-26

Devre: 37-49

3. Periyot: 60-67


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yendi.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Müsabakaya hücumda etkili başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin pota altından kaydettiği sayılarla 3. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 2-10. Mola dönüşü Moerman ile Beaubois'le üç sayılık basketler bulan Anadolu Efes, 6. dakikada farkı 3 sayıya (13-16) indirse de sarı-kırmızılı ekip, Harrison ile Erol Can Çinko'nun dış atışlardan ürettiği basketlerle ilk çeyreği 26-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Moerman'la boyalı alandan sayılar üreten Anadolu Efes'e Arapovic ile Auguste'nin kaydettiği basketlerle karşılık veren Galatasaray Doğa Sigorta, 15. dakikayı 37-29 üstün geçti. Serbest atışlardan arka arkaya bulduğu sayılarla 18. dakikada farkı çift hanelere (31-43) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına önde 49-37 gitti.

İkinci yarıda iki ekip de rahat sayılar üretirken, Galatasaray Doğa Sigorta, Arapovic'in basketiyle 24. dakikada farkı 14 sayıya (43-57) çıkardı. Anadolu Efes, Micic'in arka arkaya kaydettiği sayılarla farkı tek hanelere indirse de sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 67-60 üstün girdi.

Son çeyreğe iki ekip de sert savunma yaparak başladı. Dunston'la pota altından sayılar bulan Anadolu Efes, Beaubois'in dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarla 34. dakikada ilk kez öne geçti: 72-71. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, Moerman'ın üç sayılık basketiyle 36. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 79-73. Moerman ile Beaubois'in dış atışlardan ürettiği sayılarla skor üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 92-82 galip ayrıldı.


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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:15
  1. Anadolu Efes
  2. Basketbol
  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

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