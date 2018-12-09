THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 86 - Fenerbahçe: 103

09 Aralık 2018 Pazar 21:55
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Cebeci

Hakemler: Özlem Yalman, Osman Sinan İşgüder, Halit Can Cihan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Holloway 21, Spight 7, Babic 11, Minchev 8, Ramazan Tekin 6, Mehmet Yagmur 11, Kulig 22

Fenerbahçe: Green 14, Efe Ergi Tırpancı, Datome 6, Lauvergne 20, Vesely 12, Ali Muhammed 5, Barış Hersek 6, Egehan Arna 8, Melih Mahmutoğlu 11, Sinan Güler 19, Melli 2

1. Periyot: 15-27

Devre: 43-51

3. Periyot: 54-77


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 103-86 yendi.

Lacivert-turunculu ekip, bu sonuçla ligde 7. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertliler ise ligde 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe karşılaşmaya hücumda etkili başladı. Boyalı alanı iyi savunan sarı-lacivertli ekip, Lauvergne ve Vesely'nin pota altında, Green ve Datome'nin de üç sayılık basketleriyle 6. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 18-7. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, Fenerbahçe ilk periyodu 27-15 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte pota altından sayılar bulan rakibi karşısında boyalı alandan basketler üreten Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 16 sayı (45-28) çıkardı. Savunma direnci düşen rakibi karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı azaltas da sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 51-43 önde gitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe, Green ile Vesely'in etkili oyunuyla 25. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 64-45. Dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı açmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 77-54 üstün girdi.

Son çeyreğe Sinan Güler'in üç sayılık basketiyle başlayan ve 32. dakikada farkı 29 sayıya (85-56) çıkartan Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü müsabakayı 103-86 kazandı.


Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 21:55
  1. Basketbol
  2. Fenerbahçe
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini ve çocuklarını vurdu: 2 ölü, 2 yaralı
    1. GÜNCELLEME - Cinnet getiren baba eşini..
    2. Örnek taksici! Aracında unutulan 40..
    3. Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali..
    4. Fenerbahçe, kara yoluyla İstanbul'a..
    5. Maçın ardından
    6. Akseki'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Filistinli gazeteciden Türkiye ve..
    8. "2. Uluslararası Mirasımız Kudüs..
    9. Bebeklerde sıvı kaybının belirtileri..
    10. Katar'dan Bahreyn'e cevap! 'Abluka..
    11. Ayvanın faydaları nelerdir?
    12. Maçın ardından
    13. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    14. "İnsan haklarını koruyup geliştirmeyi..
    15. Portakallı tatlı
    16. "Çok şükür ki Türkiye'deki Müslümanlar..
    17. Çocuklarda alerji artışının nedenleri?
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü..
    20. Nar diyeti ile kilolarınızdan kurtulun
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe