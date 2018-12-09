THY- Euroleague
0553 313 94 23

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Beşiktaş Sompo Japan: 81 - Darüşşafaka Tekfen: 72

09 Aralık 2018 Pazar 17:17
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Yener Yılmaz, Zafer Yılmaz, Ali Köseoğlu

Beşiktaş Sompo Japan: Rich 5, Pressey 13, Erkan Veyseloğlu 11, Burak Can Yıldızlı 2, Buva 19, Ömer Utku Al, Benzing 14, Samet Geyik, Gibson 17

Darüşşafaka Tekfen: Brown 11, Douglas 11, Kidd 14, Eric 21, Emircan Koşut, McCallum 10, Berk Demir 5, Doğuş Özdemiroğlu, Oğuz Savaş, Sinan Sağlam

1. Periyot: 18-19

Devre: 42-37

3. Periyot: 65-52


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 81-72 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi savunma yaparak başlayan Darüşşafaka Tekfen, hücumda Eric'in etkili oyunuyla kontrolü kısa sürede eline aldı. Nijeryalı oyuncu, yeşil-siyahlı ekibin 7 dakikada kaydettiği 13 sayının 11'ini atarak, takımının 13-5 üstünlük kurmasını sağladı. Beşiktaş Sompo Japan, kısa süre içinde Benzing ve Buva ile peş peşe sayılar üreterek oyuna ortak olmayı başardı ancak ilk çeyrek Darüşşafaka Tekfen'in 19-18 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe de hızlı başlayan Darüşşafaka Tekfen arayı açtı ve 14. dakikaya 29-22 önde girdi. Pota altından skor üretmekte güçlük yaşayan ev sahibi ekip, dış atışlardan sonuca gitti ve 7-0'lık seri yakalayarak 17. dakikada skoru dengeledi: 33-33. İlk yarının bitimine 47 saniye kala Gibson'ın üç sayılık basketiyle skor üstünlüğünü ele geçiren siyah-beyazlılar, Rich'ten gelen üç sayılık basketle soyunma odasına 42-37 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlı ekip, hızlı hücumlarla farkı açmayı başardı. Beşiktaş Sompo Japan, Pressey'in üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 12 sayıya çıkardı: 59-47. Boyalı alanda skor üretemeyen ve dış atışlarda da isabet kaydedemeyen Darüşşafaka Tekfen karşısında siyah-beyazlılar, son çeyreğe 65-52 galip durumda girdi.

Karşılaşmanın dördüncü periyodunda sert savunmasıyla dikkati çeken Darüşşafaka Tekfen, siyah-beyazlı rakibine 4 dakika boyunca sayı şansı vermezken, 10-0'lık seriyle arayı kapattı ve skoru 65-62'ye getirdi. Skor üstünlüğünü devam ettirmeye çalışan Beşiktaş Sompo Japan, son 2 dakikaya girilirken bulduğu basketlerle avantajını korudu ve karşılaşma ev sahibi ekibin 81-72 üstünlüğüyle sona erdi.



Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 17:17
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. darüşşafaka tekfen
  4. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göz altı torbalarını hiçbir kozmetik ürün gidermiyor
    1. Göz altı torbalarını hiçbir kozmetik..
    2. "Kentsel dönüşümle ilgili stratejimizi..
    3. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    4. 39. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi..
    5. "İsrail'de Hizbullah füzelerinin..
    6. İranlı vekilden TSK'ya tepki PKK'ya..
    7. Yavrunuz yuvanızda güvende mi?
    8. Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere..
    9. Milli Eğitim Bakanı Selçuk İzmir'de
    10. Basketbolda maçın ardından
    11. Metro metrobüs tranvay ve otogardan..
    12. Nijerya'da 70 milyondan fazla kişi..
    13. Erdoğan, kadın voleybolcuları kutladı
    14. İsrail Suudiler için Mossad'ı devreye..
    15. Aç bırakmak çare değil
    16. Polis, Saadet Partilileri yürütmedi
    17. Gardrobunuzu düzenlerken...
    18. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. CHP Büyükşehir'de Yıldırım'ı aday..
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Erdoğan'ın o sözü, tarih kitabına girdi!
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe