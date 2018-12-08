



Salon: TOFAŞ



Hakemler: Aytuğ Ekti, Mehmet Karabilecen, Sinem Tetik

TOFAŞ: Garrett 15, Barış Ermiş 10, Mejia 19, Kadji 15, Muhsin Yaşar 6, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 8, Muhaymin Mustafa, Withey 12, Weems 8

Arel Üniversitesi Büyükçekmece: Gibson 21, Williams 15, Tiby 11, Eldridge 11, Hayes 16, Arda Erdoğan, Merthan Mutlu 1, Oğulcan Baykan, Mükremin Deniz Kılıçlı 4, Yiğit Can Vardal, Berkay Candan 4



1. Periyot: 22-20



Devre: 47-40



3. Periyot: 68-68

5 faulle çıkan: 35.12 Williams (Arel Üniversitesi Büyükçekmece)

BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında TOFAŞ, konuk ettiği Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 97-83 yendi.

Karşılaşmaya Barış Ermiş'in 3 sayılık basketiyle başlayan TOFAŞ'a, Gibson ve Tiby'nin sayılarıyla karşılık veren Arel Üniversitesi Büyükçekmece, 2. dakikayı 5-3 önde geçti. Kısa oyuncularını set hücumlarında daha iyi kullanan Bursa temsilcisi, ilk çeyreği 22-20 üstün bitirdi.

İkinci periyota TOFAŞ, hem savunmada hem de hücumda daha disiplinli başladı. Rakibine alan savunmasıyla rahat hücum şansı tanımayan mavi-yeşilliler, Berkan Durmaz ve Withey ikilisiyle sayılar üreterek 8-0'lık seri yakalayıp, 18. dakikada farkı çift hanelere (30-20) çıkardı. Konuk ekip, Williams, Hayes ve Eldridge'in sayılarıyla farkı azaltmaya çalışsa da Mejia ve Kadji'nin boyalı alandaki etkili performansıyla TOFAŞ, soyunma odasına 47-40 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Garrett ve Weems'in dış hücumlardan bulduğu sayılarla skordaki üstünlüğünü koruyarak, 24. dakikayı 56-48 üstün geçti. Bu dakikalarda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Başantrenörü Serhat Şehit, aldığı molalarla oyunun seyrini değiştirdi. Farklı bir oyun yapısıyla adam adama savunmaya geçip, rakibine baskıyı arttıran konuk ekip, Gibson ile etkili olarak 27. dakikada uzun bir sürenin ardından skoru eşitledi: 59-59. Hayes'in de katkısıyla 29. dakikada Arel Üniversitesi Büyükçekmece skoru (63-65) lehine çevirse de final periyoduna 68-68 eşitlikle girildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son çeyrekte boyalı alanı Kadji ve Mejia ile domine eden TOFAŞ, 34. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 81-72. Açılan farkla beraber seyirci desteğini de arkasına alan Bursa temsilcisi, rakibinin skorda geri gelmesine izin vermeyerek, karşılaşmadan 97-83 galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta 19 sayıyla oynayan Mejia, galibiyette önemli rol oynadı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece'de 21 sayı üreten Gibson, maçın en skorer ismi oldu.



