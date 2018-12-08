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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

- Galatasaray: 86 - Banvit: 76

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:41
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi


Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Musa Kazım Çetin

Galatasaray: Klobucar 6, Göksenin Köksal 12, Harrison 7, Hayes 8, Auguste 27, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 8, Ege Arar 2, Erol Can Çinko 6, Hasan Emir Gökalp 1, Webster 9

Banvit: Perez 12, Tolga Geçim, Rıdvan Öncel, Oliver 14, Morgan 16, Metehan Akyel 2, Şehmus Hazer 9, İsmail Cem Ulusoy, Moore 10, Shelton 13

1. Periyot: 29-15

Devre: 45-46

3. Periyot: 64-57

Beş faulle çıkan: 39.55 Harrison (Galatasaray)


İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray konuk ettiği Banvit'i 86-76 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde etti. Banvit ise 7. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, Auguste ve Hayes'in pota altından kaydettiği sayılarla 5. dakikayı 13-5 üstün geçti. Webster'ın üç sayılık basketiyle 8. dakikada farkı çift hanelere (22-12) taşıyan sarı-kırmızılı ekip, Harrison ve Hayes'in dış atışlardan ürettiği sayılarla farkı açtı ve ilk çeyreği 29-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmasını sertleştiren ve oyun disiplinini kaybeden Galatasaray karşısında arka arkaya pota altından basketler üreten Banvit, 14. dakikada eşitliği yakaladı: 31-31. Morgan'ın pota altından kaydettiği basketle 16. dakikada ilk kez öne (34-35) geçen konuk ekip, hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla soyunma odasına 46-45 önde gitti.

İkinci yarıya Klobucar'ın basketleriyle başlayan Galatasaray, boyalı alandan bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 5 sayıya taşıdı: 55-50. Rakibine kolay sayı şansı vermeyen sarı-kırmızılı ekip, Caner Erdeniz'in pota altından ve dış atışlardan kaydettiği sayılarla 27. dakika farkı yeniden çift hanelere (62-52) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken Galatasaray, final periyoduna 64-57 üstün girdi.

Son çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Moore ile pota altından basketler üreten Banvit karşısında Caner Erdeniz ve Erol Can Çinko'yla üç sayılık basketler bulan Galatasaray, 34. dakikayı 72-61 önde tamamladı. Auguste ve Webster'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 86-76 galip ayrıldı.

Müsabakayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de locadan takip etti.



Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:41
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