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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Pınar Karşıyaka: 86 - Türk Telekom: 89

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon:Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Özge Şentürk

Pınar Karşıyaka: Walker 27, Henry 14, Tayfun Erülkü 10, İlkan Karaman 12, Marei 7, Chatman 2, Egemen Güven 10, Berke Aygündüz 2, Erdi Günaslan 2

Türk Telekom: Landesberg 37, Yunus Sonsırma 3, Gabriel 12, Campbell 3, Stimac 21, Redding 11, Kaya Peker 2, Ender Arslan, Metin Türen

1. Periyot: 19-20

Devre: 40-43

3. Periyot: 68-63



İZMİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Pınar Karşıyaka evinde Türk Telekom'a 86-89 yenildi.

Maçın ilk 2 dakikasında Landesberg ve Sonsırma'nın üçlükleriyle konuk ekip 2 sayılık fark yakaladı: 4-6. İlkan Karaman'ın sayılarıyla toparlanan Pınar Karşıyaka durumu 12-10 getirdi. Maçın ilk periyodu Türk Telekom'un 20-19 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci periyoda Walker'ın 2 sayılık basketiyle başlayan Pınar Karşıyaka, maçın 17. dakikasına 29-24 önde girdi. İkinci periyodun sonuna doğru toparlanan konuk ekip, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısı her iki takımın karşılıklı üçlükleriyle başladı. Walker'ın art arda sayılarıyla ev sahibi takım, 25. dakikada 57-56 öne geçti. 3. periyodun son saniyesinde Henry'nin üçlüğüyle ev sahibi ekip, bu periyodu 68-63 önde bitirdi.

Maçın bitmesine 8 dakika kala konuk ekip, Campbell'in üçlüğüyle 71-71 beraberliği yakaladı. Son dakikalarda temposu artan müsabakayı Türk Telekom 89-86 kazandı.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:16
  1. Basketbol
  2. Pınar Karşıyaka
  3. Tahincioğlu
  4. Türk Telekom

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