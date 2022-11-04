Tahıl Zirvesi Masası Rusya’da kuruluyor

Yeni Akit Ankara

İDMA Rusya fuarıyla eşzamanlı başlayacak zirvede; yeni dönemin tahıl, bakliyat, yem politikaları ve stratejileri masaya yatırılacak konu başlıkları arasında olacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre karabuğday, arpa, yulaf üretiminde birinci, buğday ve çavdar üretiminde ise dünya üçüncüsü olan Rusya 130 milyon tonluk tahıl rekoltesiyle dünyanın en önemli ilk 5 üretici ülkesi arasında yer alıyor. Un, yem, tahıl işleme makinaları ve değirmencilik sektörünü başkent Moskova’da buluşturan İDMA Rusya Fuarı’yla eşzamanlı başlayacak Türk-Rus Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nde Türkiye’yi TABADER (Tahıl ve Bakliyat İşleme Teknolojileri, Depolama ve Analiz Sistemleri Derneği) temsil edecek. TABADER, Rusya Uluslararası Endüstri Akademisi ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği’nin birlikte düzenleyeceği Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi dünyanın tahıl deposu Rusya’da 30 Kasım – 1 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sektör Rusya’yı arkasına alacak

TABADER, Rusya Uluslararası Endüstri Akademisi ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği’nin birlikte düzenleyeceği Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi; Rusya Un ve Hububat İşletmeleri Birliği, Rusya Tahıl Birliği, Ulusal Yem Birliği, Bileşik Besleyiciler Birliği gibi Rusya’nın en önemli tahıl ve yem birliklerinin desteğini arkasına alacak. Rusya’nın yeni dönemde tahıl, bakliyat, yem politikaları ve stratejileri, Karadeniz lojistiği ve tahıl koridoru, Rusya – Ukrayna sorununun gıda politiğine ve ekonomisine etkisi gibi başlıkların masaya yatılacağı Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nde; TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, Uluslararası Endüstri Akademisi Başkanı V. A. Butkovsky ve Rusya Un ve Yem İşletmecileri Birliği Başkanı Igor Sviridenko gibi sektörün önemli isimleri görüşlerini paylaşacak.

Dünya tahıl sektörünün geleceği Türk-Rus ortak Tahıl Zirvesi’nde belirlenecek

Türkiye ve Rusya’nın tahıl, bakliyat, yem üretimi ve endüstrisi alanında uzun yıllara dayalı iş birliğine vurgu yapan TABADER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram; “Dünya nüfusu hızla artıyor. Hızla artan nüfusun proteine olan talebi de düzenli olarak yükseliş gösteriyor. 2030 yılında proteine talebinin yüzde 70 artması beklendiğini göz önünde bulundurursak, insanlığın küresel iklim değişiklikleri ve kuraklıklarla mücadele eden önemli protein kaynağı tahıl ve bakliyat üretimine olan bağlılığının artacağını söyleyebiliriz. Özellikle tahıl ve bakliyat üretiminde son yıllarda uyguladığı politikalarla geçtiğimiz 10 yılda yüzde 118 oranında bir rekolte artışı yaşayan Rusya dünyanın en büyük üretici ülkeleri arasında yer alıyor. Bu sebeple insanlığın temel problemi olan gıdaya erişim, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim konularını masaya yatıracağımız Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ni bu yıl Rusya’da gerçekleştireceğiz. Türkiye’den ve Rusya’da önemli STK örgütlerinin, akademisyenlerin ve kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleşecek zirvede değerlendirilecek konular, tüm dünyanın dikkatini Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’ne toplayacak.” değerlendirmesiyle Türkiye-Rusya Tahıl, Bakliyat ve Yem Zirvesi’nin sadece iki ülke için değil, tüm dünyada gıda erişimi, gıda güvenliği, süründürülebilir üretim konularında önemli gündemler ve gelecek öngörüleri belirleyeceğini vurguladı.