Tahıl gemileri için İstanbul koridoru!

Ankara temasları kapsamında Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Masadaki en kritik konu, savaştan dolayı Karadeniz’de sıkışan ticari gemiler için güvenlik koridoru açılması olacak. Gemilerin rahatça seferlerine devam edebilmesi için Odessa limanına yerleştirilen mayınlardan temizlenmesi ve Rus gemilerine uygulanan sigorta kısıtlaması meselesine çözümler aranacak. Ankara bu süreçte Ukrayna ile de temasa geçerek iki ülke arasında kolaylaştırıcı rol oynayacak. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'den açılacak bir koridorla tahılın hedeflenen pazarlara ulaşması ve küresel gıda krizinin büyümesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğine işaret ediyor. Karadeniz’de güvenli deniz ticareti rotasının Türkiye’nin girişimleriyle şekillenmesi beklenirken, yük gemilerinin silah taşımaması için BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında dörtlü denetim mekanizması kurulacak. Mekanizmanin merkezi İstanbul'da olacak. Odessa limanındaki mayınların temizlenmesi konusunda Türkiye aktif rol oynayacak. Odessa'nın kıyı bölgesindeki mayınları TSK temizleyecek. Temizlik çalışmasının iki hafta sürmesi bekleniyor. Tahıl yüklü gemilere Odessa'dan Karadeniz'deki tarafsız sulara kadar Türk savaş gemilerinin, buradan İstanbul Boğazı'na kadar ise Rus savaş gemilerinin eşlik edeceği de belirtiliyor.