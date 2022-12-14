Tahıl fiyatlarında endişelendiren 2023 tahmini

Yeni bir yıla girerken, enflasyon ve bununla mücadele için çeşitli önlemler konusundaki küresel tartışma devam ediyor. Politik ve ekonomik beyinlerin tüm çabalarına rağmen, yüksek emtia fiyatları ve güçlü küresel talep sürüyor. Özellikle tarım emtiaları tarafında güçlü fiyatların 2023 yılında da devam etmesi bekleniyor. Zira doğa ananın koyduğu engeller düşük arz sorunu yaratıyor. Ayrıca devam eden enerji krizinin yarattığı gübre sıkıntısı 2023 yılında da tarım üreticilerinin başına çöreklenmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Doğa ana fiyatları yükseltiyor

Ekonomim.com'un haberine göre, bu yıl Rusya ve Ukrayna'daki savaş ve ‘işbirliği yapmayan’ doğa ana, emtia fiyatlarını tarihsel olarak yüksek seviyelerde tuttu. Mısır 1 yıl öncesine göre yüzde 8.5, soya fasulyesi yüzde 17 yukarıda. 2022’de son yılların en yüksek seviyesini test ettikten sonra buğday ise Rusya’nın ihracatının devam etmesinin yardımıyla yüzde 8 aşağıda. Pirinç ise bu yıl neredeyse yüzde 20 yükseldi. Kakao ve kahve yıla başladıkları bölgede hareket ediyor. Şeker fiyatları yılbaşına kıyasla yüzde 3.5 artıda.