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Spor Taha Akgül bir kez daha şampiyon
Spor

Taha Akgül bir kez daha şampiyon

Milli güreşçi Taha Akgül, Mısır'da düzenlenen İbrahim Mustafa Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 07:12:00 -
Taha Akgül bir kez daha şampiyon

Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Polonyalı rakibi Kamil Tomasz Kosciolek'i 5-0 mağlup etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, turnuvaya eleme turundan başlayan Taha Akgül, Kazakistan'dan Yusup Batirmurzaev'i 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Hint rakibi Dinesh Dinesh'i 11-0'lık skorla geçen Taha, yarı finalde ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 7-2 yenerek finale yükseldi.

Final müsabakasında Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'in karşısına çıkan Taha, minderden galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.

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