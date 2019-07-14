0553 313 94 23

Tağut nedir?

Kur’an, Allah’a iman edip O’na göre hayatlarını tanzim edenlerin tağuta uzak ve muhalif olduklarını, tağuta iman edip, ona göre hayatını tanzim edenlerin ise, Allah’a uzak ve muhalif olduklarını açıklamıştır.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:30
Tağut nedir?

Herkesin hayat tarzını şekillendiren bir sorumluluğu vardır. Herkesin sahip olduğu bir dünya görüşü, hayat anlayışı, yaşantı tarzı vardır. Ve bütün bunlar ya Allah’a göre şekillenir ve Allah’ın bildirdikleri ile oluşur ya da başka şeylere ve kişilere göre. Böyle olunca Kur’an için temel konu, insanın ibadet edip etmemesi değil, kime ibadet ettiğidir.

Kur’an bütün ibadetleri iki ayrı eksende değerlendirmiştir. Bütün ibadetlerin şu iki hedeften birisine yöneldiğini açıklamıştır: Allah’a veya Tağut’a. Tağut, Kur’an’ın bilhassa dikkat çektiği, üzerinde özellikle ve ısrarla durduğu bir kavramdır. ‘Andolsun ki biz, Allah’a kulluk edin ve Tağut’tan sakının’ diye (emredip hatırlatmaları için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur!’ (16 Nahl 36) ayeti veya benzerleri, Allah-Tağut karşıtlığını ifade etmektedirler.

Kur’an, Allah’a iman edip, O’na göre hayatlarını tanzim edenlerin tağuta uzak ve muhalif olduklarını, tağuta iman edip, ona göre hayatını tanzim edenlerin ise Allah’a uzak ve muhalif olduklarını açıklamıştır. Tüm bu kullanımlarda ise tağut, insanlar tarafından ilah edinilmiş bütün batıl tanrıları, putları, insanlar ‘yoldan’ saptıran insan ve cin şeytanlarını, insanı Allah’ın bildirdiği ilke ve şartlardan azdıran, saptıran heva hevesi, insanların Allah’a karşı sorumluluklarını iptal ettiren veya bozan her türlü anlayışı, düşünceyi, görüşü ifade etmektedir. O bu anlamıyla bazen Nemrud, Firavun, Ebu Cehil, Velid b. Muğire gibi insanlardan birisidir; bazen Lat, Uzza, Menat gibi ağaç veya taştan imal edilmiş heykel putlardır; bazen fitne ve fücuru fısıldayıp duran istek ve arzulardır; bazen insanı Allah’ın affediciliğiyle saptıran insan ve cin şeytanlarıdır; bazen ‘bütün hayat bu yaşadığımızdan ibarettir’ diyen ve insanın sorumluluğun yok sayan dinler, ideolojiler ve düşüncelerdir; bazen sürekli sayılıp durulan, çokluğuyla övünülen paradır, altındır, gümüştür; bazen sahip olunan adamlardır, evlatlardır, yardımcılardır, bazen evdir, arabadır, giysidir, bazen kadındır, bazen erkektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:30
  1. Kur’an
  2. Tağut
  3. 16 Nahl 36
  4. Allah-Tağut karşıtlığı
  5. Allah’a iman
  6. Nemrud
  7. Firavun
  8. Ebu Cehil
  9. Velid b. Muğire
  10. Lat
  11. Uzza
  12. Menat
  13. put

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düşene herkes tekme atar bir tekme de siz atmayın!..
    1. Düşene herkes tekme atar bir tekme de..
    2. İranlı yazarın 4’üncü kitabı yayınlandı
    3. Tugay komutanı Dere’den şehit..
    4. Hisarcıklıoğlu’ndan 15 Temmuz mesajı:..
    5. "Siz bizi vurdunuz ama çok daha güçlü..
    6. KGTÜ’de 15 Temmuz paneli düzenlendi
    7. Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil..
    8. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz!
    9. Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha..
    10. Güneş gözlüğü sadece aksesuar değil
    11. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    12. 15 Temmuz’da şehit olan emniyet..
    13. Mersin’de ’Et Borsası’ tartışıldı
    14. Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha..
    15. Mahalleye esrarengiz böcek istilası!..
    16. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek..
    17. Vali Demirtaş’tan 15 Temmuz..
    18. FETÖ'ye karşı yurt dışındaki mücadele..
    19. Manisa’da otomobil su kanalına uçtu
    20. Tağut nedir?
    21. Arseven'den 'ince' mesaj: Bu..
    22. Bulgaristan’dan Bilecik’e tarih gezisi
    23. Anadolu Üniversitesi İngiltere..
    24. Söke, 15 Temmuz Demokrasi Destanını..
    25. Pençe'de öldürülen terörist sayısı..
    26. Sınava son bir dakika koşusu
    27. Başkan Sekmen’den 15 Temmuz mesajı
    28. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “FETÖ;..
    29. Dünya Su Sporları Şampiyonası
    30. Dünyanın en ünlü kentinde hayat resmen..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun