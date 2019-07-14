Tağut nedir?

Herkesin hayat tarzını şekillendiren bir sorumluluğu vardır. Herkesin sahip olduğu bir dünya görüşü, hayat anlayışı, yaşantı tarzı vardır. Ve bütün bunlar ya Allah’a göre şekillenir ve Allah’ın bildirdikleri ile oluşur ya da başka şeylere ve kişilere göre. Böyle olunca Kur’an için temel konu, insanın ibadet edip etmemesi değil, kime ibadet ettiğidir.

Kur’an bütün ibadetleri iki ayrı eksende değerlendirmiştir. Bütün ibadetlerin şu iki hedeften birisine yöneldiğini açıklamıştır: Allah’a veya Tağut’a. Tağut, Kur’an’ın bilhassa dikkat çektiği, üzerinde özellikle ve ısrarla durduğu bir kavramdır. ‘Andolsun ki biz, Allah’a kulluk edin ve Tağut’tan sakının’ diye (emredip hatırlatmaları için) her ümmete bir peygamber gönderdik. Allah, onlardan bir kısmını doğru yola iletti. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur!’ (16 Nahl 36) ayeti veya benzerleri, Allah-Tağut karşıtlığını ifade etmektedirler.

Kur’an, Allah’a iman edip, O’na göre hayatlarını tanzim edenlerin tağuta uzak ve muhalif olduklarını, tağuta iman edip, ona göre hayatını tanzim edenlerin ise Allah’a uzak ve muhalif olduklarını açıklamıştır. Tüm bu kullanımlarda ise tağut, insanlar tarafından ilah edinilmiş bütün batıl tanrıları, putları, insanlar ‘yoldan’ saptıran insan ve cin şeytanlarını, insanı Allah’ın bildirdiği ilke ve şartlardan azdıran, saptıran heva hevesi, insanların Allah’a karşı sorumluluklarını iptal ettiren veya bozan her türlü anlayışı, düşünceyi, görüşü ifade etmektedir. O bu anlamıyla bazen Nemrud, Firavun, Ebu Cehil, Velid b. Muğire gibi insanlardan birisidir; bazen Lat, Uzza, Menat gibi ağaç veya taştan imal edilmiş heykel putlardır; bazen fitne ve fücuru fısıldayıp duran istek ve arzulardır; bazen insanı Allah’ın affediciliğiyle saptıran insan ve cin şeytanlarıdır; bazen ‘bütün hayat bu yaşadığımızdan ibarettir’ diyen ve insanın sorumluluğun yok sayan dinler, ideolojiler ve düşüncelerdir; bazen sürekli sayılıp durulan, çokluğuyla övünülen paradır, altındır, gümüştür; bazen sahip olunan adamlardır, evlatlardır, yardımcılardır, bazen evdir, arabadır, giysidir, bazen kadındır, bazen erkektir.