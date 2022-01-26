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Gündem TAG Otoyolu Gaziantep gişelerinden kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor
Gündem

TAG Otoyolu Gaziantep gişelerinden kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep gişelerinden tır geçişlerine izin verilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 11:28:00 -
TAG Otoyolu Gaziantep gişelerinden kar nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kriz masası, sahadan gelen bilgiler ışığında otoyolun son durumunu değerlendirdi.

Bu kapsamda, otoyolun Nizip-Adana bölümünde tır harici araçların gidişine izin verildi.

Bölgeden hafif araçların seyahatine devam edebildiği kentte, tırlar ise Gaziantep'teki gişelerin çevresinde kuyruk oluşturmaya başladı.

Otoyol, çalışmanın ardından kamyon, tır, çekici ve otobüs hariç diğer araçların geçişine açıldı.

Bölgede, otoyolun tamamen trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.

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