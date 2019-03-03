TAF Kupası'nda zirve Galatasaray ve Beşiktaş'ın - Türkiye Atletizm Federasyonu Kupası'nı erkeklerde Galatasaray, kadınlarda Beşiktaş kazandı



İSTANBUL (AA) - Salonda dördüncü kez yapılan Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Kupası'nda erkeklerde Galatasaray, kadınlarda ise Beşiktaş zirveye çıktı. İstanbul'daki Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen TAF Kupası'na 14 kulüpten sporcular katıldı. Erkekler yarışmalarında 56 puan toplayan Galatasaray, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor ve Jandarmagücü'nün önünde kupaya uzandı. Kadınlarda ise Beşiktaş 30 puanla kupayı kaldırırken, ikinci sırayı Momentum Kulübü, üçüncülüğü ise Boğaziçi Üniversitesi aldı.



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