TAF ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında iş birliği protokolü imzalandı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında eğitim ve iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fatih Çintimar başkanlığındaki TAF heyeti, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni ziyaret edip, akademi başkanı Tümgeneral Murat Bulut ile görüştü.

Görüşmenin ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile TAF arasında eğitim ve iş birliğini kapsayan protokole imza atıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAF Başkanı Fatih Çintimar, 70 yılı aşkın bir süredir atletizme ve milli takımlara katkı yapan Ankara Jandarmagücü Kulübünün önemine değinerek, Tümgeneral Bulut'a atletizmdeki son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Murat Bulut ise spor çalışmalarının kendileri için vazgeçilmez olduğuna dikkati çekip, böylesi güç birliklerinin büyük önem taşıdığını belirtti.



