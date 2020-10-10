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Spor TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Denizli Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Spor

TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Denizli Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-10 21:55:53 -
TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Denizli Büyükşehir Belediyesine ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Çintimar, bu yıl TAF takviminde üç yarışmaya ev sahipliği yapan ve 24 Ekim tarihinde de Türkiye Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Denizli'nin belediye başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek, yarışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çintimar, Başkan Zolan'a yarışmalarda atletizme verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Zolan da başta Alperen Acet olmak üzere Denizlili atletlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, atletizme her zaman destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette milli atletler Yasmani Copello ile Alperen Acet de yer aldı.

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