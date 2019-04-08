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Tadıyla dillere destan çileğin faydaları saymakla bitmiyor

Şekli, kokusu ve tadıyla herkesin sevgilisi olan çilekler, yavaş yavaş tezgahlarda yerini almaya başladı. Peki, ama nedir bu çileğin faydaları?

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
Tadıyla dillere destan çileğin faydaları saymakla bitmiyor

Çilek mevsimi yavaş yavaş geliyor. Daha şimdiden bu şahane kırmızı meyve tezgahlarda kendine yer bulmaya başladı. Özellikle çocukların çok sevdiği bu meyvenin insan bedenine faydaları ise saymakla bitmiyor.

Vitamin deposu

Çilek; C ve K vitamini yönünden son derece zengindir. Rengiyle gönülleri çalan çilek ayrıca folat, potasyum, manganez ve magnezyum içerir.

Kalp dostu

Şekliyle kalbi anımsatan çilek tam bir kalp dostudur. İçerdiği antioksidanlar sağlıklı bir kalp için son drece önemlidir. Çilek kötü kolesterolün düşmesinde de faydalıdır.

Pıhtılaşmayı azaltıyor

Çilek içerdiği antioksidanları ve antienflamatuar sayesinde kanın pıhtılaşmasını önler ve felç gibi hastalıklara karşı koruyuculuk gösterir.

Kanserle savaşır

Yapılan araştırmalar düzenli çilek tüketenlerin kansere daha az yakalandığı gösterir. İyot yönünden zengin olan çilek özellikle beyin fonksiyonlarını geliştiriyor.

Diyabeti önlüyor

Çilek tip 2 diyabete yakalanma riskini en aza indiriyor. Ayrıca bu şahane meyve tansiyonu dengeliyor.

Kilo vermeyi hızlandırıyor

Çilek yağ yakıcı hormon adiponektin ve leptin üretimini arttırır. Yüksek lif içeren çilek kabızlık sorununa da iyi gelir. Kemik sağlığı için de son derece önemli olan çilek özellikle menopoz döneminde sıklıkla tercih edilmeli.

 

Kilo verdiren çilek suyu tarifi:

  • Bir su bardağı çilek
  • Yarım salatalık
  • Yarım limon
  • 4-5 dal nane
  • 1 litre su

Çilek, limon ve salatalıkları ince ince dilimleyin ve bir sürahinin içine doldurun. Ardından nane yaprakları ve suyu sürahiye doldurun. Buzdolabında en az bir saat soğuttuktan sonra kilo verdiren suyunuzu afiyetle içebilirsiniz.

 

Her gün bir adet armut tüketmek için onlarca sebebiniz var

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
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