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Kadın - Aile Tadına doyum olmayan kışlık kahvaltılık sos tarifi: Acı sos tarifi
Kadın - Aile

Tadına doyum olmayan kışlık kahvaltılık sos tarifi: Acı sos tarifi

Kışa hazırlık sürecinde vazgeçilmez besinlerden biri olan domates ile acı sos tarifi paylaşıyoruz.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:41:00 - 2022-07-17 15:41:58
Tadına doyum olmayan kışlık kahvaltılık sos tarifi: Acı sos tarifi

Domates A ve C vitamini ve folik asit açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca domates alfa lipoik asit, likopen, kolin, beta-karoten ve lutein de dahil olmak üzere birçok besin içermektedir. Antioksidanlarla dolu olan domatesten acı sos tarifi hazırlayarak kışa daha dirençli girebilirsiniz. Peki acı sos tarifi nelerden oluşur? Acı sos nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Malzemeler

-3 kilo domates
-1 kilo kapya biber
-15-20 diş sarımsak
-100 gr acı biber (acı seviyorsanız miktarını artırabilirsiniz)
-1,5-2 yemek kaşığı kaya tuzu
-1 su bardağı zeytinyağı
-1yemek kaşığı toz şeker
-1 çay kaşığı karabiber
-1 demet maydanoz

Acı Sos Nasıl Yapılır?

-Domatesleri ve ayıklanmış kırmızı biberleri robotta çekin. Tuzu da ekleyerek büyük bir tencere içerisinde ocağa alın. Kapağı açık bir şekilde fazla suyunu çekene kadar 1-1,5 saat kaynatın.

-Minik minik doğradığınız acı biberleri, sarımsakları, karabiberi, şekeri, yağı ve sirkeyi de ekleyerek yarım saat kadar daha kaynatın.

-Son olarak ince doğradığınız maydanozları ekleyip ocağın altını kapatın.

-Sıcakken kavanozlara boşaltıp yeni kapak ile kapatın ve ters çevirin.

-7-8 saat bekledikten sonra düzeltip serin bir yere kaldırabilirsiniz.

Dikkat edilmesi gerekenler

-Soslarınızı bir sonraki seneye kadar kullanabilmeniz için onları serin bir yerde saklayın.

-Açıldıktan sonra ise buzdolabında saklayın.

-Sosları sıcakken kavanozlara doldurun ve hemen ters çevirin.

Afiyet olsun...

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