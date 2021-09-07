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Siyaset Tacizciyle fotoğrafı çıkan CHP'li Nazlıaka hala sessiz!
Siyaset

Tacizciyle fotoğrafı çıkan CHP'li Nazlıaka hala sessiz!

Yanında çalışan çaycı kadını taciz ettiği ortaya çıkan CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un, CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka ile çekilen fotoğrafları gündem oldu. Partinin "kadın kolları başkanı" olan Aylin Nazlıaka'nın, Erzurum'daki taciz rezaletine sessiz kalması ise dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 14:57:00 -
Tacizciyle fotoğrafı çıkan CHP'li Nazlıaka hala sessiz!

 yeniakit.com.tr 

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz’un, yanında çalışan kadını taciz ettiği ortaya çıktı. Kadının susması için para teklif eden Oğuz’un, gerçeklerin ortaya çıkmasından endişelenerek kadını tehdit ettiği de belirlendi. Kadının sigortasız bir şekilde çalıştırılması da dikkatlerden kaçmadı.

Her yerinden ayrı pislik akan bu olayın ardından CHP Genel Merkezi ağzını açmadı. Oğuz’un sessizce görevden ayrılması ve konunun kapatılması istendi.

Tacizciyle fotoğrafı çıktı

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka da, partili kadınları yüz üstü bıraktı. Bundan önce yaşanan taciz skandallarına da sesini çıkarmayan Nazlıaka, Erzurum’daki rezalet sonrasında da açıklama yapmadı.

Ayrıca Aylin Nazlıaka’nın, tacizci Bülent Oğuz ile fotoğrafları ortaya çıktı. Bir açıklama beklenen CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka kafayı kuma gömdü.

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