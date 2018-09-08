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Tacizciye meydan dayağı! Ellerinden polis kurtardı

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre evli ve bir çocuklu kadına tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, kadının ailesi ve akrabaları tarafından feci şekilde dövüldü.

08 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
Tacizciye meydan dayağı! Ellerinden polis kurtardı

Olay, 6 Eylül Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu evli ve bir çocuk sahibi I.H. yemek siparişi vermek için bir lokantaya gitti. Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde Suriyelilerin işlettiği lokantaya giden I.H., burada çalışan garson olarak çalışan Hüseyin Al Ferhan Al C.'nin (19) sözlü ve fiziksel tacizine uğradı.

KOCAN EVDE Mİ?"

I.H., lokantada yemek siparişini vererek beklemeye başladı. İddiaya göre, kadının yanına gelen Hüseyin Al Ferhan Al C., I.H.nın ellerini okşayarak, Kocan evde mi? Evde değilse 10-15 dakika sizin eve gelip seninle bir şey konuşacağım" diyerek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Garsona tepki gösteren kadın lokantayı terk ederek evine gitti ve yaşadıklarını kocası Z.A.ya anlattı.

TACİZCİ TUZAĞA DÜŞTÜ

Eşinin anlattıkları karşısında şok geçiren Z.A. 19 yaşındaki tacizciyi tuzağa düşürmek için eşinden lokantaya yeniden gitmesini ve garsonun teklifinin kabul etmesini söyledi. Z.A. ailesini ve akrabalarını da konu ile ilgili bilgilendirdi. Çocuğu ile birlikte lokantaya giden kadın, garsona teklifini kabul ettiğini söyledi.

Kadınla beraber lokantadan çıkan Suriye uyruklu garson, kadının kocası, yakınları ve çevredeki bazı vatandaşlar tarafından feci şekilde dövüldü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Polise teslim edilen tacizci gözaltına alındıktan sonra tedavi edilmek üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Hüseyin Al Ferhan Al C.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sözlü ve fiziksel tacize uğradığı iddia edilen I.H. ve eşi Z.A., emniyetteki ifadelerinde Al C.den şikayetçi olduklarını söylediler. Z.A., Suriyedeki iç savaştan dolayı ülkesini terk ederek Sultangaziye yerleşen I.H. ile üç yıl önce evlendiklerini, eşinin ikamet ettiklere adrese yakın olan Suriye yöresel yemeklerinin satıldığı lokantaya 1 aydır alışverişi için gittiğini söyledi. Eşinin daha önce de Al C. tarafından tacize uğradığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
  1. İstanbul
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