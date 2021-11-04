Tacizcileri engellemeye çalışırken öldürülmüştü: Acılı babadan açıklama geldi

Ankara'da tacizi engellemeye çalışırken öldürülen 28 yaşındaki Haydarcan Kılıçdoğan'ın babası, oğlundan kendisine 'onur' miras kaldığını ifade etti ve "Hiç kimse istemez elbette çocuğunu kaybetmek. Ancak ölümün de şanlısı vardır. Çocuğumuz gerçekten bir insanın sorumluluğunu yaşamı pahasına getirme meselesinde, sonuçlar bu da olsa böyle bir yolu seçti. Saygı duymaktan başka ve bundan onur duymaktan başka bir şeyimiz yok. Çok zor elbette bundan sonra yıllarca beraber olduğum insandan ayrılmak” dedi.

'Ölürken bile ders verdi'

Haydarcan’ın ölürken bile ders verdiğini söyleyen baba Kılıçdoğan, “Kayıtsızlığın nelere mal olacağının, duyarsızlığın nelere mal olacağının bir örneği oldu. 'Bananeciliğin' bir örneği oldu. Elbette insan olarak da teşekkür etmek gerekiyor. Baba olarak müthiş onur duydum. Hepimizin bir geleneği vardır. Bizler fakir ailelerin çocuklarıyız. Ailelerimizde büyüklerimizi kaybettiğimizde babamızdan bize onurlarının kaldığını, şereflerinin kaldığını söylemekten mutluluk duyan insanlarız. Ben Türkiye’de ilk defa çocuğundan onur miras kalan birisiyim” ifadelerini kullandı.