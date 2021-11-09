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Medya Tacizci Yeniçag yazarının davasında sıcak gelişme!
Medya

Tacizci Yeniçag yazarının davasında sıcak gelişme!

İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik’in sahibi olduğu Yeniçağ’ın yazarı Kemal Vanlı'nın, yargılandığı mahkemede cinsel tacizden mahkum olmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:16:00 - 2021-11-09 19:33:50
Tacizci Yeniçag yazarının davasında sıcak gelişme!

 Yeniakit.com.tr 

Üç çocuk annesi AK Parti Tokat Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Özlem Zengin'in Twitter hesabından yaptığı bir paylaşıma, "İster özelim ol ister helalim ol, günahı senin sevabı ikimizin, tercih senin." şeklinde ahlaksızca yorum yazıp telefon numarasını ekleyen Osman Dereli adlı tacizciye 3 ay 22 gün, bu yorumu hesabında “Hayat sürprizlerle dolu” eki ile yayan Yeniçağ yazarı Kemal Vanlı’ya 112 gün adli para cezası verildi.

Gerekçeli karar açıklandı!

"İster özelim ol ister helalim ol, günahı senin sevabı ikimizin, tercih senin." şeklinde ahlaksızca yorum Osman Dereli ve tacizi “Hayat sürprizlerle dolu” mesajı ile yayan Yeniçağ yazarı Kemal Vanlı hakkında gerekçeli karar açıklandı.

Mahkeme tarafından açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı:

1-Sanık Osman Dereli atılı cinsel taciz suçunu işlediği anlaşıldığından, suçun işleniş biçimi, yer ve zamanı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nun 105/1-1. cümle gereğince takdiren 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında atılı suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktanfaydalanmak suretiyle işlendiği anlaşıldığından TCK 105/2-d maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında arttırım yapılarak 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında TCK 62 madde gereği takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA.

2- Sanık Kemal Vanlı atılı cinsel taciz suçunu işlediği anlaşıldığından, suçun işleniş biçimi, yer ve zamanı dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nun 105/1-1.cümle gereğince takdiren 90 GÜN ADLİ PARA
CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında atılı suçun posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlendiği anlaşıldığından TCK 105/2-d maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında arttırım yapılarak 135 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında TCK 62 madde gereği takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 112 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanık hakkında başkaca artırım ve indirim uygulanmasına YER OLMADIĞINA.

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