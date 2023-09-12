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Sosyal Medya Tacizci TV kanalı! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı ve…
Sosyal Medya

Tacizci TV kanalı! Soru sorma bahanesiyle yaklaştı ve…

Yeniakit Publisher
2023-09-12 09:47:00 -

FOX TV yine bir programda soru sorma kisvesi altında, taciz haberciliğine imza attı. FOX TV muhabiri, daha önce eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i canlı yayın esnasında taciz ederek sorduğu soruyu 9 ay sonra bu kez Hatay’da eğitim öğretim yılı açılışında depremzede öğrencilerle sohbet eden yeni Bakan Yusuf Tekin’in sohbetini bölerek sormak istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, depremzedelerin ve bölgedeki öğretmen ve öğrencilerin yanında olmak için eğitim öğretim yılının açılışını Hatay’da yaptı.

 

FOX TV; okulların açılacağı ilk gün, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaraları hala taze iken bölgedeki vatandaşlara, öğretmen ve öğrencilere destek olmak üzere bölgeye giden Bakan Yusuf Tekin’i adeta pusuda bekleyerek  9 ay önceki gündem dışı sorusunu yineledi.

 

Törende, programa dair hiçbir haber çalışması yapmayan, kürsü konuşması yapan Bakan’ı bile dinleme gereği duymayan FOX TV, vatandaşların arasında programı uzaktan izlemekle yetindi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

FOX TV muhabirleri, böyle önemli bir günde hem meslektaşlarına hem de yüzyılın felaketinin acısını hala yüreğinde hisseden depremzedelere saygısızlık yaparak taciz haberciliğine devam etti.

 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının açılışı için tören alanında öğrencilere sohbet ederken, FOX TV muhabiri öğrencilerle sohbeti bölerek 9 ay önce eski Bakan Mahmut Özer’e sorduğu ücretsiz yemek sorusunu tekrar sormak istedi.

 

Bakan Tekin’in “Şu an yeri ve zamanı olmadığını” ifade etmesine rağmen FOX TV, taciz sorularına devam etti.

 

Daha önce de Bakanların gerçekleştirdikleri programlara katılarak provokatif eylemlerde bulunan, Bakanları ve yanlarındaki görevlileri taciz ederek "sorularına yanıt alamadıkları, kendilerine ambargo uygulandığı, sansürlendikleri" gibi iddialarla haber yapan FOX TV muhabirleri bu kez de istediği yanıtı alamayınca görevlilere sataştı.

 

FOX TV’nin İstanbul’dan Hatay’a gelerek programa dair tek kare kayıt yapmadan programı izlemesi dikkat çekti.

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