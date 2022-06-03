Tacizci olduğu iddia edilen adamı otobüsten indirip linç ettiler!

İstanbul'da İETT aracında, alkollü olarak seyahat bir şahsın, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Yolcular tacizci olduğunu öne sürdükleri şahsı otobüsten indirerek darbetti. Olay amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yüzü kanlar içinde kaldı

Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde kaldığı gözlendi.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.