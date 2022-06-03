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Gündem Tacizci olduğu iddia edilen adamı otobüsten indirip linç ettiler!
Gündem

Tacizci olduğu iddia edilen adamı otobüsten indirip linç ettiler!

İstanbul Pendik’te İETT aracında 15 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen adam, yolcular tarafından otobüsten indirilerek darbedildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 22:26:00 - 2022-06-03 22:28:55

İstanbul'da İETT aracında, alkollü olarak seyahat bir şahsın, 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi.

Yolcular tacizci olduğunu öne sürdükleri şahsı otobüsten indirerek darbetti. Olay amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Yüzü kanlar içinde kaldı

Görüntülerde, taciz şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın çevredeki vatandaşlar tarafından alıkonulduğu ve yüzünün kanlar içerisinde kaldığı gözlendi.

Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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