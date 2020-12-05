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Gündem Tacizci isimler CHP’de baş tacı
Gündem

Tacizci isimler CHP’de baş tacı

CHP içerisindeki tecavüz olaylarının kamuoyundaki etkisi sürerken, yeni bir utanç vesikası daha gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 09:22:00 -
Tacizci isimler CHP’de baş tacı

 Zekeriya Say  İstanbul 

Tecavüz ve taciz skandallarında başrol oynayan isimlerin tamamının CHP’nin tepe yöneticileri tarafından sahiplendiği ve yükselmeye dahi yapıldığı belirlendi.

Rezalet-vehamet

CHP’nin tepe yöneticilerinin ve arka bahçesi konumundaki sözde kadın dernekleri ile yandaş medya mensuplarının parti içindeki tecavüz ayıbını türlü taklalarla örtme girişimi farklı bir boyuta evriliyor. Aleni şekilde tacizcilerin yanında bir tavır takınan ve kamu vicdanını derinden yaralayan CHP’liler daha öncede benzer eylemlere imza atmışlar. Hiçbir siyasi ahlak kaidesi gütmeyen CHP’nin tepe yöneticileri, tecavüz gibi en büyük insanlık ayıbına adı karışan siyasilerine utanmadan sahip çıkmışlar. Aydın’ın Didim ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, iş istemeye gelen S.T.’ye, CHP’li Meclis Üyesi Ali Çağlar ile DİBEL Müdürü Öner Çiçek ile birlikte tecavüz etmekle suçlandı. Atabay, hakkında açılan soruşturma kapsamında Didim Adliyesi’nde ifade verirken, CHP’liler tecavüzcü Atabay’a destek eylemi yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Belediye başkanımız gecesini gündüzüne katarak Didim için mücadele ediyor” sözleriyle rezalete sahip çıktı.

Üst düzey görev

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı olan Bülent Ecevit Tatlıdil, Ereğli İlçe Başkanı olduğu dönemde F.G. isimli bir bayana yönelik cinsel tacizden ceza almasına rağmen partisi tarafından kollandı. Tatlıdil’in yargılama sürerken 3. kez CHP Ereğli İlçe Başkanı seçildi.  Tacizcilerin baş tacı edildiği CHP’de, kurultay delegeliği ve  CHP Parti Meclisi Üyeliği de yapan Tatlıdil, son olarak  31 Mart yerel seçimlerinde CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Mağdur kovuldu

CHP Sivas Akıncılar İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek, Akıncılar İlköğretim Okulu’nda görevli sınıf öğretmeni E.S’ye cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Mahkeme tarafından ”cinsel saldırı” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan evli ve 3 çocuk babası Çiçek, Şebinkarahisar Cezaevi’nden çıktıktan sonra yeniden CHP Akıncılar İlçe Başkanlığı’na seçildi. Tacize uğrayan öğretmen E.S, olaydan sonra başka bir ile tayin adı altında resmen sürgün edildi. CHP’li İsmail Uygur’un Başkan olduğu Torbalı Belediyesi’nde, belediyeye ait kafelerde temizlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki S.A. isimli kadın, evli ve torun sahibi S.O.’nun tacizine uğradı. Tacize uğrayan kadının işine son verilirken, tacizci görevini sürdürmeye devam etti.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Adem

Bunu bir müslüman yapsaydı ortalığı velveleye verirlerdi.
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diyarbakırlı

Pkk'da da üst düzeydeki taciz ve tecavüz'cü Karayılan, Bayık vb gibiler de aynen Chp' deki gibi konumdalar dı. Aynı tas aynı hamamcılar.
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