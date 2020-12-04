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Siyaset Tacizci CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı'na 5 yıla kadar hapis cezası istemi
Siyaset

Tacizci CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı'na 5 yıla kadar hapis cezası istemi

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın tecavüz skandalının ardından Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı G.Ö.A.'nın bir genç kızı taciz ettiği ortaya çıkmıştı. CHP'li eski başkan için 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:53:00 -
Tacizci CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı'na 5 yıla kadar hapis cezası istemi

CHP'deki taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Partinin  hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Ümraniye Gençlik Kolları Eski Başkanı G.Ö.A. hakkında 20 yaşındaki D.A. isimli kıza cinsel sarkıntılık yaptığı gerekçesi ile başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Aracıyla başka yere götürmüş

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, müşteki D.A. ile şüpheli G.Ö.A.'nın 21 Mart 2020 tarihinde G.Ö.A.'nın kullandığı araçla Ümraniye Dudullu Tepesi olarak bilinen yere gittikleri, orada bankta oturup konuştukları belirtildi.

Tacizin detayları ortaya çıktı

Tarafların daha sonra dönmek için araca bindikleri belirtilen iddianamede, şüpheli G.Ö.A.'nın askerden yeni geldiğini beyan ederek sözlü tacizde bulunduğu, rızası dışında ona sarılıp öptüğü, müşteki D.A.'nın da şüpheliyi ittiği kaydedildi.

Şüpheli G.Ö.A.'nın kendisine tepki gösteren D.A.'yı araçla evine bıraktığı belirtilen iddianamede, G.Ö.A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği anlatıldı. D.A.'nın yapılacak parti kongresindeki taleplerini yerine getirmediğine sinirlendiği için araçla Dudullu Tepesi'ne gittiklerini ve araçta D.A.'ya yönelik cinsel suç işlemediğini söylediği belirtildi.

5 yıla kadar hapis cezası istemi

İddianamede G.Ö.A.'nın "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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