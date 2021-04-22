Taciz ve şiddete maruz kalmışlardı! İsrail ordusuna baş kaldırdılar

İsrail ordusunun önemli unsurlarından olan Dürzilerin artık orduya katılmak istemedikleri ortaya çıktı. Hayfa Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Dürzilerin yüzde 65’i askerlik hizmetini reddediyor. Bunun en büyük nedenlerinin başında ise Yahudi askerler tarafından taciz ve aşağılamalara maruz kalmaları gösteriliyor. İsrail ordusunda askerlik yapan Dürzi askerlerin yüzdesi ise Yahudilerin oranından yüzde 85 daha fazla ve İsrail’in yaptığı savaşlarda görev yaparken şimdiye kadar 400 Dürzi’nin öldürüldüğü belirtiliyor.

Klimalı otobüslerle gönderelim

Binyamin Netanyahu yaptığı bir açıklamada “Dürzi kardeşlerimiz İsrail’in güvenliğini korumak için önemli ve İsrail ordusundaki konumlarını güçlendireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. İsrail hükümetinin desteğine karşın aşırılık yanlısı Yahudilerin Dürzi karşıtlığı ise devam ediyor. İsrail’deki ırkçı “Kach” hareketinin lideri Haham Meir Kahane, Dürzilerin İsrail’den gönderilmesini talep etmiş ve “Sınırdışı edilme sırasında onlara klimalı otobüsler sağlamalıyız.” şeklindeki alaycı ifadeleriyle gündem olmuştu. Dışişleri Bakanlığı’ndaki İsrailli diplomat Yaakov Shimoni ise Dürzileri İsrail ordusuna alınmasının hedefinde Arap milliyetçiliğini baltalamak olduğunu dile getirmişti.

Yahudi askerlerin tacizi bıktırdı

1956 yılında Dürzi cemaatinin lideri ile bir anlaşma yapıldıktan sonra Dürzilerin orduya katılmasını gerektiren bir yasa çıkarıldı ve 1974’te kılıç anlamına gelen “Heref” adlı Dürzi taburu kuruldu. Uzun yıllar İsrail ordusuna koşulsuz hizmet eden Dürziler, son yıllarda bu ordunun bir parçası olmak istemediklerini açıkça dile getiriyor. Bu adımda Yahudi askerlerin uyguladığı şiddet ve tacizlerin payının büyük olduğu belirtiliyor. Dürzi askerler, kendilerine uygulanan şiddetin boyutlarını teker teker ortaya çıkarmayı sürdürüyor. Askerlerden biri, Yahudi subayın kendisine haksız yere üç gün yemek vermediğini ve şikayet için gittiği komutanın ona, “Şimdi vaktim yok, buradan git ey Arap” şeklinde azarladığı bilgisini paylaştı. Benzer olayların çoğalmasının ardından Dürzi gençleri zorunlu askerlik uygulamasını reddetmek için girişimlerini artırdı.

Arap Dürzi Girişimi Komitesi, askerlik hizmetine karşı tehlike konusunda farkındalık yaratmak için yaklaşık 265 faaliyet düzenledi. Bunun sonucunda da orduda zorunlu hizmeti reddedenlerin yüzdesinde ciddi bir artış yaşandığını açıklandı. İsrail ordusuna alınmayı reddeden Dürziler, 5 günden 30 güne kadar hapis cezası veren askeri yargılamalara tabi tutuluyor. Serbest kaldıktan sonra da askerlik talebini reddeden kişiye baskı yapmak amacıyla, birkaç kez tekrarlanan benzer hapis cezaları veriliyor.

Yüzbaşı istifa etmişti

Geçtiğimiz yıllarda İsrailli Dürzi yüzbaşı Amir Jmall, sansasyonel bir şekilde istifa etmişti. Jmall sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu sabah kalktım, karargaha gitmek için yola çıkacaktım ki, kendime şunu sordum: İsrail devletine niye hizmet edeyim? Babam, iki erkek kardeşim ve ben kendimizi adayarak, görev bilinciyle ve vatan sevgisiyle hizmet ettik de sonunda ne elde ettik? İkinci sınıf vatandaşlık. Netanyahu, artık bu ülkeye hizmet etmek istemiyorum ve eminim ki yüzlerce kişi daha hizmet etmeyi bırakacak ve ordudan tahliye edilecek.”