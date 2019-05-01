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Taciz olayı ilçeyi karıştırdı! İl Emniyet Müdürü linci son anda önledi

Ardahan'ın Göle İlçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunan bir kişiyi, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş linç edilmekten son anda kurtardı.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:20
Taciz olayı ilçeyi karıştırdı! İl Emniyet Müdürü linci son anda önledi

Ardahan'da 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi polis linçten kurtardı.

Ardahan'ın Göle İlçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göle merkezde Oltu Caddesi üzerinde E.Y isimli kız çocuğu, S.Ç tarafından sözlü taciz edildiğini belirterek, durumu ailesine haber verdi.

Ailenin olayı emniyete bildirmesi üzerine bölgeye gelen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı.

 "Sizden ricam dağılın..."

Olayın duyulması üzerine kısa sürede toplanarak duruma tepki gösteren vatandaşları Ardahan İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, sakinleştirdi.

Taş, Göle Kaymakamlığı önünde toplanan vatandaşlara, "Sizden ricam dağılın. Sizin dağılmanız daha uygun olur. O sizin kadar benim de çocuğum." diye seslendi.

Taş'ın çağrısı üzerine grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından S.Ç, zırhlı polis aracı ile kaymakamlıktaki Göle Adliyesine çıkarıldı.

S.Ç çıkarıldığı mahkemece "silahla tehdit" suçundan tutuklandı.

 

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:20
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