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Aktüel

Tacikistan'ın ilk çeyrekte en fazla ihracat yaptığı ülke Türkiye oldu

2020-04-27 15:48:37 -
Tacikistan'ın ilk çeyrekte en fazla ihracat yaptığı ülke Türkiye oldu

TAŞKENT (AA) - Türkiye, bu yılın ilk çeyreğinde 63,8 milyon dolar ile Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülke oldu.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde Tacikistan'ın toplam ihracatından yüzde 31,2 pay aldı.

Tacikistan, yılın ilk çeyreğinde ihracatının yaklaşık 3'te birini Türkiye'ye gerçekleştirirken, bu dönemde Türkiye, Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye 63,8 milyon dolarlık ihracat ve Türkiye'den 30,4 milyon dolarlık ithalat yapan Tacikistan, Türkiye'ye ağırlıkla ham alüminyum ve pamuk lifi ihraç etti.

Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan da Tacikistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde Tacikistan'ın ihracatı 204,6 milyon dolar, ithalatı da 831,4 milyon dolar oldu.

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