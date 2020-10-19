Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı azaldı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'ın Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 düştü.

Tacik Elektrik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın komşusu Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 azalarak 48 milyon 326 bin dolara geriledi.

Tacikistan, geçen yılın ocak-eylül aylarında Afganistan ve Özbekistan'a toplam 85,3 milyon dolarlık elektrik ihraç etmişti.

Geçen ay Tacik tarafı, ırmaklardaki su miktarının azalması nedeniyle ülkede elektrik üretiminin düştüğünü belirterek, Afganistan ve Özbekistan'a elektrik ihracatını geçici olarak askıya almıştı.

Tacikistan, 2019'da komşusu Afganistan ve Özbekistan'a 2,9 milyar kilovatsaat elektrik satmış ve bu ticaretten yaklaşık 91,3 milyon dolar gelir elde etmişti.



