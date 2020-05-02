Tacikistan’da korona virüse bağlı ilk ölüm

Tacikistan’da Çarşamba günü ilk korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından bugün korona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle can kayıpları artmaya devam ediyor. Tacikistan’da Çarşamba günü ilk korona virüs vakalarının tespit edilmesinin ardından, bugün 2 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, ülkede korona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti. Başbakan Kokhir Rasulzoda, Korona Virüs Önleme Merkezi ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunurken, ülkede herkese maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Başbakan, ayrıca 4 Mayıs’tan itibaren üniversitelerde eğitime ara verileceğini açıkladı.

Tacikistan’da 2 bin 800 kişi korona virüs şüphesiyle hastanelerde karantina altında tutulurken, toplam korona virüs vaka sayısı 76’ya yükseldi.