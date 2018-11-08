Tacikistan'da hapishanede isyanı! Çok sayıda ölü var

Tacikistan güvenlik yetkililerinin açıklamalarına göre ülkede yüksek güvenlikli bir cezaevinde çıkan isyanda en az 25 mahkum ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin iddiasına göre cezaevinde şiddet olayları, Çarşamba günü DAEŞ mensubu olduğu düşünülen bir mahkumun bir gardiyana saldırıp tüfeğini zorla alması ile başladı. Ancak bu iddia doğrulanmadı.

Yetkililer birkaç saat sonra cezaevinde durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Tacikistan'ın kuzeyindeki Hucend şehri hapishanesi "dini aşırıcılık" suçlamasıyla mahkum edilen tutukluların yer aldığı bir hapishane. Mahkumlar arasında DAEŞ mensubu olduğu öne sürülenler de bulunuyor. Hucend, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'nin 300 kilometre kuzeyinde yer alıyor.