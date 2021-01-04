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Aktüel Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı
Aktüel

Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 20:53:46 -
Tacikistan'da 8 aydan bu yana ilk defa Kovid-19 vakası saptanmadı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan'da, Kovid-19 vakalarının görülmeye başlandığı nisandan bu yana ilk defa son 24 saatte yeni vaka tespit edilmedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son dönemde Kovid-19 vaka sayısının 10’un altında gerçekleştiği ülkede son 24 saatte yeni vaka saptanmadı.

Ülkede salgının başından beri 13 bin 300 kişide Kovid-19 tespit edilirken bunlardan 12 bin 980'i iyileşti.

Şimdiye dek Kovid-19 kaynaklı 90 ölümün rapor edildiği Tacikistan’da 271 hastanın tedavisi sürüyor.




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