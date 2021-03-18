  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tacikistan’a 6,5 milyon dolarlık insani yardım ulaştı
Dünya

Tacikistan’a 6,5 milyon dolarlık insani yardım ulaştı

Tacikistan'a 2021 yılının ocak-şubat ayları arasında 30 ülkeden 6 milyon 560 bin dolar değerinde insani yardım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 17:47:00 -
Tacikistan’a 6,5 milyon dolarlık insani yardım ulaştı

Tacikistan Devlet İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, ülkeye yılın ilk iki ayında 1,4 bin ton insani yardımın ulaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, insani yardımların, aralarında un ve bitkisel yağın da bulunduğu gıda ürünleri, ilaç ve tıbbi malzemeler ile diğer eşyalardan oluştuğu aktarıldı.

Tacikistan'a insani yardım gönderen 30 ülke arasında yüzde 32,5'lik payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 12,9'lük payla Rusya ve yüzde 11,4'lük payla Güney Kore izledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri arasında en yoksul ülkelerden biri olan Tacikistan, 2020 yılında dünyanın 62 ülkesinden toplam değeri 55,8 milyon dolar olan 22,5 bin ton insani yardım almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...
Medya

Masumlar Apartmanı'nda şok ifşa! Ezgi Mola paylaştı: Yeni bölümde...

Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde Naci'nin ayrıldığı yönündeki iddialar sonrası oyuncu Ezgi Mola'dan bomba bir ifşa geldi.
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skan..
Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı
Medya

Kraliçeden Uyanış Büyük Selçuklu kararı

Malezya'da Kraliçe Tunku Azizah, Payitaht Abdülhamid, Uyanış: Büyük Selçuklu ve Kuruluş Osman dizilerini çok yakından takip ettiğini söyleye..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay