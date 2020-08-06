Tacikistan-Kırgızistan sınırında silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

TAŞKENT (AA) - Tacikistan-Kırgızistan sınırında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırılar sonucu 1 Tacik vatandaşı yaşamını yitirdi, 1 Kırgız sınır koruma görevlisi ise yaralandı.

Tacikistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Koruma Birliği Basın Ofisinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tacikistan’ın Kırgızistan sınırındaki Köktaş bölgesinde görev yapan bir Kırgız sınır görevlisinin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, yine sabah saatlerinde söz konusu bölgedeki sınır yakınında yaşayan bir Tacik vatandaşının ise Kırgızistan'a ait bölgeden kimliği belirlenemeyen kişi tarafından atılan kurşunla hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, iki ülke sınır koruma görevlilerinin olay yerinde bir araya gelerek soruşturma başlattığı ifade edildi.

Bağımsızlıklarını elde etmelerinden bu yana bir türlü sınır problemlerini çözemeyen Kırgızistan ve Tacikistan arasında, çeşitli sebeplerden dolayı sık sık gerginlikler meydana geliyor.