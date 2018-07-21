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Tacik lider iade edilmesin!

İslam karşıtı politikaların yürütüldüğü Tacikistan’da yasaklı ilan edilen “Grup 24” muhalefet hareketinin lideri Sohrob Zafar, Türkiye'de tutuklandı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:00
Tacik lider iade edilmesin!

HABER MERKEZİ

28 Şubat benzeri bir sürecin yaşandığı Tacikistan’da yasaklı ilan edilen “Grup 24” muhalefet hareketinin lideri Sohrob Zafar ve yardımcısı Nasim Şeripov İstanbul’da tutuklandı. Ülkesine iade edilmek üzere hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilen Nasim Şeripov’un serbest bırakılması için Grup 24 hareketinden açıklama yapıldı.

İADENİN SONU İNFAZ

Grup 24 hareketinin Dış İlişkiler Sorumlusu Nureddin Rızaî, yaptığı açıklamada hiçbir suçu bulunmayan Zafer hakkındaki tutuklama talebinin son yıllarda düşünce ve ifade hürriyeti, inanç özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü alanında yoğun ihlallerin yaşanmakta olan Tacikistan makamları tarafından hukuki olmaktan öte tamamen siyasi talepler çerçevesinde gerçekleştiği belirtti.

Rızaî 2015 yılında hareketin kurucusu Umarali Kuvatov’un İstanbul’da tutuklandığını ve serbest bırakıldıktan iki ay sonra 5 Mart 2015’de suikast sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak Sohrap Zafer’in de aynı durumu yaşamasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Rızaî,Suhrob Zafar’ın da Kasım 2014 yılında bu siyasi hareketin kurucusu olan Umarali Kuvatov ile birlikte Türk emniyet güçleri tarafından gözaltına alındığını ve daha sonra suçsuz oldukları anlaşıldığı ve serbest bıraktığı söyledi.

4 AYDIR TUTUKLU

İslam karşıtı politikaların yürütüldüğü Tacikistan’da yasaklı ilan edilen Grup 24 adlı muhalif hareketin lideri Suhrob Zafar ve bu hareketin mensubu Nasim Sharipov 19 Mart’ta Başakşehir Güvercintepe Polis Karakolu’nda gözaltına alınmıştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:00
  1. İstanbul
  2. Tacikistan
  3. Grup 24
  4. Suhrob Zafar

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