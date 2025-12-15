Taburcu edildi, 3 gün sonra yaşamını yitirdi
Bursa İnegöl'de otomobil ile çarpışan skuterin ağır yaralanan 21 yaşındaki sürücüsü, 25 günlük tedavisinin ardından taburcu edildiği hastaneye kısa süre sonra yeniden kaldırıldı ve hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 16 Kasım’da otomobil ile çarpışarak ağır yaralanan skuter sürücüsü Ramiz Ales, 25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ancak ölüm onu taburcu olmasının ardından buldu.
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Kaza, 16 Kasım’da saat 00.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, Ramiz Ales idaresindeki skuterle çarpıştı. Kazada skuterden savrulan Ramiz Ales başını kaldırıma çarparak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ales, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
25 gün süren tedavisinin ardından taburcu edilen Ramiz Ales, 3 gün önce göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle yeniden İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ales, müdahaleye rağmen bugün hayatını kaybetti.
Ramiz Ales’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.