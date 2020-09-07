Tablo yayımlandı! Bakan Koca en çok hasta görülen ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Eylül 2020 tarihli günlük koronavirüs tablosunu yayımladı.

Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre; ülkemizde son 24 saatte 103 bin 925 yeni tip koronavirüs testi yapıldı, 1703 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Yayımlanan tabloya göre; Türkiye'de son 24 saatte 57 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı ise 1118 oldu.

Bugün yayınlanan koronavirüs tablosu şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüste geldiği son durumu değerlendirerek, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı açıklamada, günlük en çok hasta görülen ilin başkent Ankara olduğunu duyurdu.

Türkiye genelinde son bir haftada zatürre oranı artan bir ilin olmadığını bildiren Bakan Koca, ağır hasta sayısının ise halen yükselmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Bakan Koca, birlikte tedbirlere uyulduğu takdirde sonunda yenilenin virüs olacağını kaydetti.

Rehavete dikkat!

Vatandaşlara sık sık maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi için uyarılar yapılıyor. Bakan Koca da sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından farkındalık oluşturacak paylaşımlarda bulunuyor.

Koronavirüs kabusu henüz sona ermiş değil. Onaylanmış bir aşının ne zaman bulunacağı ise belirsizliğini koruyor.